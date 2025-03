Alle zusammen gegen den Faschismus

Als Reaktion auf die queer- und frauenfeindlichen Äußerungen von Präsident Javier Milei auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am 23. Januar wurde am 1. Februar zur ersten bundesweiten antirassistischen und antifaschistischen Pride mobilisiert. Nach Angaben der Veranstalter*innen brachte die Demonstration eine Million Menschen auf die Straßen von Buenos Aires.