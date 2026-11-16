„Antiimperialismus ist kein abstraktes Prinzip”

Interview mit Ex-Kommandantin Dora Maria Téllez und Ex-Rektor Dr. Ernesto Medina

LN sprach mit der ehemaligen Kommandantin Dora María Téllez und dem ehemaligen Universitätsrektor Dr. Ernesto Medina über das Erbe der sandinistischen Revolution und die Bedeutung des Antiimperialismus damals und heute. Ausgehend von ihren revolutionären Erfahrungen und ihrer aktuellen Situation im Exil reflektieren beide über die Instrumentalisierung des antiimperialistischen Diskurses durch die Regierung Ortega-Murillo, die Herausforderungen der internationalen Solidarität und die Möglichkeiten, eine demokratische Alternative für Nicaragua aufzubauen.

Interview: Juliana Garzón Beltrán

Dora María Téllez ist Historikerin, Politikerin und ehemalige Guerillakommandantin aus Nicaragua. Sie nahm an der sandinistischen Revolution teil und war während der Revolutionsregierung (1979-1990) Gesundheitsministerin. Nachdem sie sich von der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) distanziert hatte, war sie Mitbegründerin der Sandinistischen Erneuerungsbewegung (MRS), heute UNAMOS, und wurde zu einer der kritischen Stimmen gegenüber der Regierung von Daniel Ortega. Im Jahr 2021 wurde sie inhaftiert, im Februar 2023 aus Nicaragua ausgewiesen und ausgebürgert. Aus dem Exil heraus setzt sie sich weiterhin für einen demokratischen Übergang im Land ein.

Dr. Ernesto Medina ist Chemiker, Wissenschaftler und ehemaliger Rektor der Universidad Americana de Nicaragua (UAM). Er studierte und promovierte in Deutschland mit einem DAAD-Stipendium und trug anschließend zur Entwicklung des Hochschulwesens und zur akademischen Zusammenarbeit zwischen Nicaragua und Deutschland bei. Im Jahr 2018 unterstützte er die Studentenbewegung, die gegen die Regierung von Daniel Ortega mobilisierte. Aufgrund der politischen Repression ging er ins Exil nach Berlin; auch ihm wurde die nicaraguanische Staatsangehörigkeit entzogen. Im Exil setzt er sich weiterhin für Bildung, Demokratie und die Zukunft Nicaraguas ein.