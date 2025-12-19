„Argentinien ist Indigen“
Interview mit dem Mapuche-Sprecher Orlando Carriqueo
Orlando Carriqueo ist Teil der Mapuche Geminschaft Elel Quimun. Er ist Werkén (Sprecher) und Vertreter des Parlaments der Mapuche-Tehuelche, einer Organisation, welche die Interessen von 164 Indigenen Gemeinden in der südargentinischen Provinz Rio Negro vertritt. In seinem Kampf für die Rechte der Mapuche macht er besonders auf Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen durch Fracking-Aktivitäten in Vaca Muerta aufmerksam