Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Abya Yala | Argentina | Indigene | Nummer 619 - Januar 2026

„Argentinien ist Indigen“

Interview mit dem Mapuche-Sprecher Orlando Carriqueo

Orlando Carriqueo, Sprecher der Indigenen Mapuche, war im August und September 2025 in Deutschland. Auf Protestcamps berichtete er von den Erfahrungen der Mapuche in der patagonischen Provinz Río Negro. Im Gespräch mit LN teilt Carriqueo seine Perspektive auf den Schutz der Mapuche-Territorien und ihren Völkern. Er fordert die Unterstützung und Solidarität der deutschen Gesellschaft. 

Interview: Karina Tarasiuk &  Jara Frey-Schaaber

Orlando Carriqueo ist Teil der Mapuche Geminschaft Elel Quimun. Er ist Werkén (Sprecher) und Vertreter des Parlaments der Mapuche-Tehuelche, einer Organisation, welche die Interessen von 164 Indigenen Gemeinden in der südargentinischen Provinz Rio Negro vertritt. In seinem Kampf für die Rechte der Mapuche macht er besonders auf Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen durch Fracking-Aktivitäten in Vaca Muerta aufmerksam

