Brücken gegen dieGeschichtsleugnung

Am 24. März jährte sich der Tag des Putsches und damit der Beginn der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983) zum 49. Mal. Aus diesem Anlass war die argentinische Politikwissenschaftlerin Marcela Perelman eingeladen, an einer Veranstaltung des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mit Unterstützung von Brot für die Welt in Berlin teilzunehmen. Die LN haben sie im Archiv des FDCL im Berliner Mehringhof interviewt – ein passender Ort, denn Perelman ist als Leiterin der Forschungsabteilung der Menschenrechtsorganisation CELS auch für die Archivarbeit zuständig.