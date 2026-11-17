Das Imperium ist nicht verschwunden

Eine kurze Einführung in das antiimperialistische Schwerpunktheft

Von die Redaktion

Der US-Einfluss und die Komplizenschaft der bundesdeutschen Regierung waren zentrale Themen der Hefte seit Beginn. Die westdeutsche Linke der damaligen Zeit positionierte sich mehrheitlich antiimperialistisch, das Imperium gegen das man zu Zeiten der Invasionen, Kriege und herbeigeführten Putsche in Lateinamerika, Afrika und Asien kämpfte, waren klar die USA. Linke Bewegungen in Lateinamerika, mit denen sich die Redaktion der LN nach einigen Jahren nicht mehr nur in Chile, sondern auch darüber hinaus solidarisierte, wandten sich gegen die von den USA unterstützen Diktaturen in ihren Ländern.



Auch das Jahr 2026 begann mit einer US-amerikanischen Militärinvasion in Lateinamerika. Wieder sind in vielen Ländern Regierungen an der Macht, die sich wie Handlanger zur US-Regierung verhalten, dieses Mal gewählt. Doch große antiimperialistische Beweg­ungen sind heute sowohl auf dem Kontinent als auch in Europa kaum zu sehen. Wir fragen uns daher: Wie sehen Imperialismus und Antiimperialismus heute aus? Welche Analyse hilft einer antiimperialistischen Bewegung? Wer sind zentrale Akteure? Sammeln sich widerständige Beweg­ungen noch unter diesem Begriff oder steckt in anderen Bewegungen viel Antiimperialistisches, auch ohne, dass der Begriff verwendet wird?



Mit einigen Schlaglichtern wollen wir in diesem Heft Beispiele und Analysen von (Anti)Imperialismus mit Fokus auf Lateinamerika zur Debatte beisteuern. Historisch betrachten wir dabei Beispiele Kubas und Nicaraguas. „Welche Herausforderungen hat regierungsgetragener Anti­imperialismus?“ war dabei nur eine von vielen kritischen Fragen, denen wir nachspüren wollten. Eine Verbindung von Geschichte und Aktualität zieht der Beitrag „Von der Monroe zur Donroe-Doktrin“, der den US-Imperialismus in Lateinamerika über die Zeit hinweg analysiert. Andere Artikel zeigen Funktion, Form und Akteure von Imperialismus heute. Schlussendlich wollen wir anhand einiger aktueller Kämpfe um Territorium verdeutlichen, dass ganz unterschiedliche politische Arbeit anti­imperialistische Aspekte enthält. Wir wünschen euch viel Spaß und Inspiration beim Lesen.

