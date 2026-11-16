„Der Preis des Antiimperialismus”
Wie Rebellion und Revolution im Geist der kubanischen Gesellschaft verankert sind
Georgina Alfonso GonzálezFoto: Annabelle Köchling Kuba ist ein Glanzbeispiel für antiimperiali
Georgina Alfonso González ist Direktorin des Kubanischen Instituts für Philosophie und ordentliche Professorin an der Universität von Havanna. Sie forscht unter anderem zu kubanischen und lateinamerikanischen philosophischen Denken, Feminismus und sozialen Bewegungen. Derzeit koordiniert sie die feministische Diskussionsgruppe Berta Cáceres sowie den Lateinamerikanischen Rat für Sozialwissenschaften (CLACSO). Sie leitet außerdem die Zeitschrift Revista Cubana de Ciencias Sociales.