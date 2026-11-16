Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Kuba | Nummer 630 - Dezember 2026

„Der Preis des Antiimperialismus”

Wie Rebellion und Revolution im Geist der kubanischen Gesellschaft verankert sind

Georgina Alfonso González ist Professorin für Philosophie in Havanna. Sie nahm als Teil einer Delegation für die Veranstaltung „100 Jahre Fidel Castro“ von der Rosa-Luxemburg-Stiftung teil, die im Oktober in Berlin stattfand. LN hat sie getroffen und mit ihr über Antiimperialismus, feministische Kämpfe in Kuba und die historische Bedeutung von Sozialismus für den Feminismus gesprochen.

Interview: Annabelle Köchling
Georgina Alfonso GonzálezFoto: Annabelle Köchling Kuba ist ein Glanzbeispiel für antiimperiali

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Georgina Alfonso González ist Direktorin des Kubanischen Instituts für Philosophie und ordentliche Professorin an der Universität von Havanna. Sie forscht unter anderem zu kubanischen und lateinamerikanischen philosophischen Denken, Feminismus und sozialen Bewegungen. Derzeit koordiniert sie die feministische Diskussionsgruppe Berta Cáceres sowie den Lateinamerikanischen Rat für Sozialwissenschaften (CLACSO). Sie leitet außerdem die Zeitschrift Revista Cubana de Ciencias Sociales.

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