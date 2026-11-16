Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Mexiko | Nummer 630 - Dezember 2026

„Der Staat setzt die Politik der Enteignung fort“

Interview mit den Indigenen Menschenrechtsverteidiger*innen Estela Hernández Jiménez und Victorico Gálvez Pérez

Estela Hernandez Jimenez, Delegierte des Nationalen Indigenen Kongress (CNI) und Victorico Gálvez Pérez vom Menschenrechts­zentrum Frayba sind gemeinsam mit der Gruppe Europa Zapatistas auf Europatour, um international auf schwere Menschenrechts­verletzungen und Gewalt in Mexiko auf­merksam zu machen. LN sprachen mit den beiden während der Veranstaltung „Klinik für alle“ der Menschenrechtsorganisation Medico, die Mitte Oktober in Berlin stattfand.

Interview: Alba-Laura Klemenz
Zeit der Stimme der Völker Seit 30 Jahren sind diverse Indigene Völker im CNI vereintFoto: Johanna

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Estela Hernández Jiménez (Ñhañhú/Otomí aus Santiago Mexquititlán, Querétaro) ist Umweltaktivistin, Lehrerin und Mitglied des CNI (Congreso Nacional Indigena, Indigener Nationaler Kongress). Sie kämpft für den Schutz und Erhalt Indigener Sprachen, Kulturen und Territorien.

Victorico Gálvez Pérez (aus dem Pueblo de La Grandeza, Chiapas) ist Anwalt und arbeitet für das renommierte Menschenrechtszentrums Frayba in Chiapas. Das Zentrum begleitet Indigene Gemeinschaften bei der Verteidigung ihrer Rechte bereits seit 1989.

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