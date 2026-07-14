„Die brasilianische Regierung versucht, uns zu töten“
Interview mit Munduruku-Verteter*innen über Klimawandel, den Kampf um ihr Territorium und die Bedeutung Globaler Unterstützung
Rilcélia Akai Munduruku
ist Aktivistin, Filmemacherin und Führungspersönlichkeit ihres Volkes aus dem Territorium Sawré Muybu. Als Mitglied des audiovisuellen Frauenkollektivs Munduruku Daje Kapap Eypi zählen zu ihrer engagierten Produktion die Filme Mensageiras da Amazônia (2022), Autodemarcação já (2023) und der jüngste Katô (2026). Gemeinsam machen sie die Kamera zu ihrer Waffe im Kampf gegen die Zerstörung ihres Territoriums im Amazonasgebiet.
Luis Painhum Munduruku
ist Lehrer und Führungsfigur der Munduruku. Als Mitglied der Indigenenvereinigung Pariri engagiert er sich für den Schutz des Territoriums, das kulturelle Überleben und die politische Artikulation seines Volkes bei der Verteidigung Indigener Rechte.