Goldman-Preis für kolumbianische Aktivistin Yuvelis Morales Blanc

von LN

Eine der diesjährigen sechs Gewinnerinnen des Goldman Environmental Prize, der jährlich an Umweltschützer*innen aus aller Welt verliehen wird, ist Yuvelis Morales Blanco. Die 24-Jährige wird für ihren Einsatz in Puerto Wilches geehrt, wo sie erfolgreich gegen zwei kommerzielle Fracking-Projekte gekämpft hat. Im August 2024 hatte das kolumbianische Verfassungsgericht geurteilt, dass die Projekte von Ecopetrol – das größte Ölunternehmen in Kolumbien – die Rechte der Afro-kolumbianischen Gemeinschaft in Puerto Wilches verletzten.

Ihre Lebensgrundlagen waren in der Vergangenheit immer wieder unter anderem durch Ölverschmutzungen am Fluss Magdalana maßgeblich zerstört worden. Wegen ihres Aktivismus seit Teenagerjahren wird sie in diesem Jahr nun mit ca. 200.000 US-Dollar Preisgeld des umgangssprachlich auch „Grüner Nobelpreis“ genannten Goldman-Preises geehrt. Außer Yuvelis Morales Blanco gewannen in diesem Jahr fünf weitere Frauen. Damit bilden die sechs Aktivistinnen den ersten Jahrgang in der Geschichte des Preises, in dem ausschließlich Frauen gewürdigt werden.