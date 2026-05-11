Die uribistische Rechte und ihr falscher Diskurs des Umweltschutzes

von LN

Präsidentschaftskandidatin Paloma Valencia, Sprecherin des Uribismus und der kolumbianischen Rechten, über ihre Pläne für den kolumbianischen Amazonas im Falle eines Wahlsiegs: Ihrer Auffassung nach sei es wichtig, die Abholzung durch die Umsiedlung von Familien, die von der Landwirtschaft leben, sowie durch die Identifizierung und den Entzug von Genehmigungen für Viehzucht in abgeholzten Regionen einzudämmen. Das von ihr vorgeschlagene Modell sieht vor, die Kolonisierung zu stoppen, indem einkommensschwachen Familien Land in anderen Regionen angeboten wird, den Schutz des Amazonasgebiets durch Einnahmen aus einer Ausweitung der rohstoff- und energiebezogenen Aktivitäten zu finanzieren und eine umfassende staatliche Präsenz zu etablieren, die sowohl Waldschutzkräfte als auch Militär einschließt.

Es handelt sich somit um einen Diskurs des Naturschutzes, der die Vertreibung der derzeitigen Bewohner*innen, die Militarisierung, die Suche nach neuen Formen der Ausbeutung sowie die Abhängigkeit von Einnahmen aus der Intensivierung des rohstoff- und energiebezogenen Sektors verschleiert. Es darf nicht vergessen werden, dass der Wahlkampf von terroristischen Anschlägen geprägt war – allein im letzten Monat mindestens vier –, die größtenteils den Dissidentengruppen der FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) zugeschrieben werden. Auffällig ist jedoch, dass sich diese Ereignisse unmittelbar vor den Wahlen häufen und von der politischen Rechten genutzt werden, um die Politik des „totalen Friedens“ von Gustavo Petro zu kritisieren und sich selbst als die Lösung für die Sicherheitsprobleme des Landes darzustellen.