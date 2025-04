„Die Zukunft gehört Lateinamerika“

Vor Kurzem ist das Buch „Defensoras de la Naturaleza“ (Verteidigerinnen der Natur) erschienen, in dem es um die Kraft des Indigenen Umweltschutzes geht. LN hat Rocío Silva-Santisteban in Berlin getroffen. Im Interview erzählt sie, warum Frauen sich für die Natur einsetzen und welche Rolle Indigene in der Zukunft Lateinamerikas spielen können.

Interview: Annabelle Köchling

Rocío Silva-Santisteban

Geboren 1962 in Lima und Mutter einer Tochter, ist sie Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation DEMUS. Sie lehrt Recht und Literatur an der Päpstlichen Katholischen Universität Perus (PUCP) sowie an der Universität Antonio Ruiz de Montoya in Lima. Von 2020 bis 2021 war sie Abgeordnete im peruanischen Kongress. Sie hat zahlreiche Bücher und Gedichtbände veröffentlicht, darunter Defensoras de la Naturaleza im Jahr 2024.