Dossier 2024 Inhaltsverzeichnis

Lateinamerika Nachrichten & FDCL

„Nein zum Lithium – Ja zu Wasser und Leben“ Protestschilder auf dem Salzsee Salinas Grandes im Norden Argentiniens (Foto: Sol Izquierdo)

DAS GLEICHE IN GRÜN

Energiewende von oben und Perspektiven von unten

Das gemeinsam mit dem FDCL produzierte Dossier liegt der Dezember-Ausgabe 2024 bei, kann hier als PDF heruntergeladen werden oder über unser Aboformular gegen Versandkosten bestellt werden.

Die Themen im Überblick:

EINFÜHRUNG

Editorial // Nicht alles, was grün ist, glänzt

Das heilige Buch der Energiewende // In Lateinamerika formiert sich international agierender Widerstand

ENERGIEWENDE VON OBEN

Mehr Schein als Sein // Deutsche Energieaußenpolitik in Lateinamerika

Neue Geschäftsmöglichkeiten für europäische Unternehmen // Die EU-Initiative Globale Gateway soll den eigenen Energiebedarf absicher

FALSCHE LÖSUNGEN

„Grüne Konflikte“ // 363 sozialökologische Konflikte im Kontext der Produktion erneuerbarer Energien

Bloß nicht zurückschauen // Ohne historische Verantwortung keine Just Transition bei den Kohlekonzernen

Abholzen für die Energiewende // Im kolumbianischen Amazonas soll eine Kupfermine entstehen

„Prodeco betrügt uns immer wieder“ // Interview mit Gewerkschafter*innen über die Rückgabe von Kohleschürfrechten in El Cesar

Bis in den letzten Winkel // Im äußersten Süden Lateinamerikas geht die Jagd nach fossilen und erneuerbaren Energien Hand in Hand

Salinas Grandes unter Druck // Kolla kämpfen im Norden Argentiniens gegen Lithiumunternehmen

Privatisierung statt gerechter Transformation // Interview mit dem Gewerkschafter Jhony Saldivia über Energiewende und grünen Wasserstoff in Uruguay

Von wegen „sauber“ // Windparks im Nordosten Brasiliens bedrohen Mensch und Umwelt

WIDERSTAND UND ALTERNATIVE ANSÄTZE

Wege zur sozial-ökologischen Transformation // Lateinamerikanische Alternativen für die Selbstbestimmung über Territorien, Ernährung und Energie

Translokal gegen Greenwashing // Von Lithiumabbau betroffene Gemeinden vernetzen sich über Kontinente hinweg

Transatlantischer Widerstand gegen Lithiumextraktivismus // Länder, in denen gegen den Minerabbau mobilisiert wird

Wayuu im Spannungsfeld // Eher Extraktivismus als gerechte Energiewende in La Guajira

Saubere Zukunft mit dreckigen Metallen? // In Peru zeigt sich die Schattenseite der globalen Energiewende

„Soziale und ökologische Gerechtigkeit für alle“ // In Penco ist der Widerstand gegen ein Bergbauprojekt erfolgreich

Die tote Erde wiederbeleben // Landwirt*innen kämpfen gegen die Abhängigkeit von künstlichen Energiespritzen durch fossilbasierten Dünger