Dossier 2025 Inhaltsverzeichnis

Zusammen mit der November-Ausgabe 2025 erscheint das Dossier “Letzte Ausfahrt Belém? Die COP30 in Amazonien als klimapolitischer Scheideweg” von LN, FDCL Lateinamerika-Forum Berlin und IGLA. Hier herunterladen oder einen Blick ins Dossier werfen!

Lateinamerika Nachrichten, FDCL, Lateinamerika-Forum, IGLA

Proteste Indigene Völker wehren sich gegen die Ausbeutung ihrer Gebiete durch Bergbau und Agrarindustrie (Foto: Mídia Ninja via Flickr (CC BY-NC 2.0))

Letzte Ausfahrt Belém?

Die COP30 in Amazonien als klimapolitischer Scheideweg

Das gemeinsam mit dem FDCL, dem Lateinamerika-Forum Berlin und IGLA (Lateinamerika Anders) produzierte Dossier liegt der November-Ausgabe 2025 bei, kann hier als PDF heruntergeladen werden oder über unser Aboformular gegen Versandkosten bestellt werden.

Die Themen im Überblick:

EINFÜHRUNG

Editorial // Good Cop, Bad Cop

Brasiliens Führungsanspruch // Zwischen Amazonas, Erdöl und Gegenwind aus den USA

Eine COP und viele Perspektiven // Belém bekommt globale Aufmerksamkeit

Die Stimmen des Amazonas // Basisbewegungen organisieren sich, um die Klimadiskussion auf die Straße zu bringen

Wer definiert die “Just Transition”? // In Belém verschärft sich die Aushandlung über einen sozial-ökologisch gerechten Wandel

Der Streit ums Geld geht weiter // Die zögerliche Haltung des Globalen Norderns dämpft die Erwartungen an verbindliche Finanzierungszusagen und eine faire Lastenverteilung

Klimagerechtigkeit in der Sackgasse // Warum Marktmechanismen uns nicht zum Ziel führen und wie Indigene Völker zu einer nachhaltigeren Lösung beitragen können

Der Wald ist nicht käuflich // Was die COP30 in Belém ändern muss

Schutzmaßnahmen auf dem Papier // REDD+-Projekte nutzen vor allem Unternehmen

Milliardenfonds zum Schutz tropischer Wälder // Brasiliens Vorschlag stößt auf geteilte Reaktionen

Brasiliens fossiles Dilemma vor der COP30 // Widersprüche kurz vor dem Treffen in Belém

“Priorität ist die Demarkierung der Indigenen Gebiete” // Munduruku verteidigen erfolgreich ihre Autonomie

“Dies ist unser Land!” // Über den langen Kampf um die offizielle Kennzeichnung Indigener Territorien

Im Widerstand gegen die Großprojekte // Der Kampf der von den Staudämmen betroffenen Gruppen in Brasilien

Giftiges Gold // Eine dringende Herausforderung für den Amazonas auf dem Weg zur COP30

Die fliegenden Flüsse des Amazonas-Regenwaldes // Illustrationen für die Umweltbildungsarbeit mit Kindern

Amazonien schützen – Indigene Gemeinden unterstützen // Berliner Initiative für langfristige Partnerschaft mit den Munduruku