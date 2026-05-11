Durchgesickerte Audioaufnahmen werfen neues Licht auf Trumps Interventionismus

von LN

Das spanische Medium Diario Red veröffentlichte exklusive Audioaufnahmen, in denen der derzeitige Präsident von Honduras, Nasry Asfura, der ehemalige Präsident Juan Orlando Hernández – dem Verbindungen zum Drogenhandel vorgeworfen werden und der im Jahr 2025 von Donald Trump begnadigt wurde – sowie weitere honduranische Regierungsvertreter zu hören sind. Die Aufnahmen legen die Existenz einer Kooperations­plattform zwischen Javier Milei, Donald Trump und anderen Persönlichkeiten der Region offen, deren Ziel darin bestehen soll, progressive Regierungen in Lateinamerika, darunter jene Mexikos und Kolumbiens, medial anzugreifen.

Die Audioaufnahmen offenbaren zudem den Einfluss Israels auf die Begnadigung des ehemaligen Präsidenten Hernández, der lediglich vier der insgesamt 45 Jahre Haft verbüßt hatte, zu denen er verurteilt worden war. Dies eröffnet neue Perspektiven auf mögliche Formen politischer Einflussnahme der Vereinigten Staaten in Lateinamerika. Zugleich verfügt die Öffentlichkeit nun über mehr Instrumente, um diese Formen des politischen Vorgehens genauer zu beobachten und nachzuvollziehen.