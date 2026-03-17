Ein Samenkorn für intersektionale Feminismen
Eugx Grotz Erinnert an die Anfänge von Ni Una Menos
Aborto libre, seguro y gratuito! Eines der ersten und zentralen Themen von Ni una Menos (Interpretat
EUGX GROTZ lebt seit anderthalb Jahren in Berlin und engagiert sich im Bloque Latinoamericano und in der Asamble en Solidaridad con Argentina (Versammlung in Solidarität mit Argentinien), die auch Teil des internationalen Netzwerks Argentina no se vende (Argentinien ist nicht verkäuflich) ist. Außerdem schließt Eugx gerade eine Promotion in Argentinien ab. Dey befasst sich mit der Universitätsausbildung von Mediziner*innen in Bezug auf Geschlechter und Sexualitäten an der Universität von Buenos Aires, aus ethnografischer Perspektive.