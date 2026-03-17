Ein Samenkorn für intersektionale Feminismen

Seit fast 11 Jahren gibt es Ni Una Menos. Die Bewegung hat sich verändert und vereint heute verschiedene Gruppen. Im Interview erzählt eines der Anfangsmitglieder von Aktionen gegen Milei und worauf es in feministischen Bewegungen in Zukunft ankommt.

Interview: Karina Tarasiuk

EUGX GROTZ lebt seit anderthalb Jahren in Berlin und engagiert sich im Bloque Latinoamericano und in der Asamble en Solidaridad con Argentina (Versammlung in Solidarität mit Argentinien), die auch Teil des internationalen Netzwerks Argentina no se vende (Argentinien ist nicht verkäuflich) ist. Außerdem schließt Eugx gerade eine Promotion in Argentinien ab. Dey befasst sich mit der Universitätsausbildung von Mediziner*innen in Bezug auf Geschlechter und Sexualitäten an der Universität von Buenos Aires, aus ethnografischer Perspektive.