„Eine Allianz in Solidarität mit den Völkern“

Seit der Umsetzung der sogenannten Donroe-Doktrin durch die USA, dem Angriff auf Venezuela und die Verhängung der Ölblockade gegen Kuba sind in Berlin neue Solidaritätsinitiativen entstanden. Im Interview mit den LN berichtet Tuk Wünsch, Mitglied der Organisation Bloque Latinoamericano, wie das Interesse daran gewachsen ist, sich von Deutschland aus zu organisieren, um Solidarität mit den im Widerstand befindlichen lateinamerikanischen Territorien zu zeigen.