„Eine Allianz in Solidarität mit den Völkern“
Interview zur Kampagne „Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser“
21.März: Mahnwache in Berlin parallel zu einer Veranstaltung in Havanna anlässlich des Konvois nac
Tuk Wünsch ist Mitglied des Bloque Latinoamericano Berlin und ehemaliger Aktivist der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland. Derzeit engagiert er sich in der Kampagne „Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser“ und in der Allianz „Hände weg von Lateinamerika, Territorien im Widerstand“