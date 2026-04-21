Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Kuba | Nummer 622 - April 2026

„Eine Allianz in Solidarität mit den Völkern“

Interview zur Kampagne „Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser“

Seit der Umsetzung der sogenannten Donroe-Doktrin durch die USA, dem Angriff auf Venezuela und die Verhängung der Ölblockade gegen Kuba sind in Berlin neue Solidaritätsinitiativen entstanden. Im Interview mit den LN berichtet Tuk Wünsch, Mitglied der Organisation Bloque Latinoamericano, wie das Interesse daran gewachsen ist, sich von Deutschland aus zu organisieren, um Solidarität mit den im Widerstand befindlichen lateinamerikanischen Territorien zu zeigen.

Belén Ramírez
21.März: Mahnwache in Berlin parallel zu einer Veranstaltung in Havanna anlässlich des Konvois nac

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Tuk Wünsch ist Mitglied des Bloque Latinoamericano Berlin und ehemaliger Aktivist der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland. Derzeit engagiert er sich in der Kampagne „Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser“ und in der Allianz „Hände weg von Lateinamerika, Territorien im Widerstand“

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