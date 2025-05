„Eine Schlinge um den Hals“

In der Regierung von Javier Milei gibt es einen Satz, den seine Funktionär*innen ständig wiederholen: „Alles verläuft nach Plan.“ Die jüngste Ankündigung eines neuen Abkommens – dem 23. des Landes – mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) scheint jedoch das Gegenteil zu belegen. Präsident Milei selbst hatte, als er noch nationaler Abgeordneter war, gesagt, dass „die Schulden beim IWF künftige Steuern sind, die von Menschen gezahlt werden, die heute nicht wählen: unsere Kinder, unsere Enkel und Menschen, die noch nicht einmal geboren wurden“, und dass es „zutiefst unmoralisch“ sei, Schulden bei diesem Gläubiger aufzunehmen. Fünfzehn Monate nach Beginn seiner Regierung scheint etwas im Wirtschaftsprogramm des laut eigener Bezeichnung liberal-libertären Präsidenten gescheitert zu sein – denn nun sieht er sich gezwungen, einen neuen Kredit über 20 Milliarden Dollar aufzunehmen. LN sprach mit dem Experten Pablo Manzanelli über mögliche Auswirkungen für die argentinische Krisenökonomie.

Von Paula Sabatés (Übersetzung: Carla Venneri & Johanna Fuchs)

Pablo Manzanelli ist Analyst, Forscher, Magister der politischen Ökonomie und Doktor der Sozialwissenschaften an der Universität Buenos Aires. Er forscht zu Kapitalbildung in großen Firmen und deren Auswirkung auf die Arbeitsleistung. Er hat mehrere Artikel und wissenschaftliche Arbeiten in Argentinien und der ganzen Welt veröffentlicht.