El patio trasero de Estados Unidos se rebela

Desde la reelección del presidente estado­unidense Donald Trump, la tensión entre Bogotá y Washington se ha intensificado, alcanzando el 19 de octubre de 2025 uno de sus puntos más críticos. En esta fecha, Trump acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión total de la asistencia económica a Colombia. Este episodio refleja un punto máximo en esta crisis diplomática, que se ha venido gestando desde comienzos del año y ahora pone en riesgo una de las alianzas históricamente más estrechas de América Latina. LN informa sobre los antecedentes.

Juliana Garzón Beltrán

Protestando en contra del genocidio Gustavo Petro y Roger Waters ante la ONU en Nueva York el 26 de septiembre 2025 (Foto: Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia. via flickr. Public Domain)

Durante décadas, Estados Unidos y Colombia mantuvieron una estrecha relación estratégica, unidos por la lucha contra el narcotráfico, el comercio y la seguridad. A comienzos de los 2000, con el Plan Colombia, Washington se convirtió en el principal financiador de la guerra contra las drogas y los grupos armados en Colombia, invirtiendo miles de millones de dólares en asistencia militar. En 2012, se firmó un tratado de libre comercio que reforzó la interdependencia económica: solo en 2024, Colombia fue el país sudamericano que más ayuda financiera recibió de Estados Unidos, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023. Aunque el Plan Colombia ha sido ampliamente criticado, se ejecutó en gran medida bajo las directrices de Washington y consolidó una relación de dependencia estructural que convirtió a Colombia en el “patio trasero” de Estados Unidos: un aliado político, estratégico y económico crucial para sus intereses en la región.



Este escenario plantea una pregunta clave: ¿Qué ocurre cuando el aliado más fiel a Washington en Sudamérica decide desafiar a su antiguo patrón? La política exterior del mandatario Donald Trump ha mostrado su disposición a castigar y presionar a los gobiernos que no se alineen con sus intereses. La postura crítica de Gustavo Petro hacia la hegemonía estadounidense y su cercanía al bloque progresista latinoamericano representan un giro histórico y arriesgado. Petro defiende la soberanía y cuestiona el intervencionismo neoliberal liderado por Trump, aunque enfrenta críticas internas por “gobernar hacia afuera” mientras se debilita el proceso de paz y la guerra contra el narcotráfico no avanza en el país. Las tensiones diplomáticas entre ambos líderes ya no son solo simples intercambios de acusaciones personales: amenazan con fracturar una relación de más de medio siglo y romper con los acuerdos en materia de cooperación y lucha antidrogas. Colombia, que hasta hace poco era considerada un aliado confiable, parece haberse convertido ahora en un socio impredecible y, para Washington, en un vecino incómodo.



La relación entre Petro y Trump comenzó marcada por la confrontación. En septiembre de 2024, Petro calificó a Trump de “terrorista” y comparó su discurso con el de Adolf Hitler, abriendo un escándalo diplomático que se agravó tras la reelección del republicano. En enero de 2025, Petro ordenó bloquear vuelos de deportados en aviones militares estadounidenses, en demanda de respeto hacia los migrantes y la soberanía nacional. La respuesta de Trump fue inmediata: aranceles del 25 % a exportaciones colombianas, suspensión de visas y restricciones a funcionarios del gobierno. Aunque los aviones finalmente aterrizaron, este episodio evidenció el deterioro de la alianza histórica.



Otro punto de quiebre fue el discurso de Petro ante la ONU, el 26 de septiembre, donde acusó a EE. UU. de utilizar la política migratoria y la “guerra contra las drogas” como herramientas de dominación sobre el Sur Global. Advirtió que la situación de Palestina podría “repetirse en el Caribe colombiano” y calificó los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes como “actos de tiranía”. Acto seguido, organizó en las calles de Nueva York una manifestación pro-palestina y llamó a los soldados norteamericanos a “apuntar sus armas contra los tiranos”, lo que llevó a la inmediata revocación de su visa. Paralelamente, Colombia había suspendido la compra de armas a Estados Unidos e Israel y anunció su intención de abandonar el estatus de socio global de la OTAN, reafirmando una política exterior rebelde y crítica hacia Washington.



El enfrentamiento se trasladó al mar Caribe, con el incremento de operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico desde Venezuela, que según reportes han causado más de 30 muertos. Petro calificó estas operaciones como violaciones de territorio y autoridad nacional, expresó solidaridad con Caracas y sugirió coordinar una respuesta conjunta ante una eventual intervención estadounidense.



La respuesta de Trump culminó de forma dura y personal. El 19 de octubre, el mandatario estadounidense acusó públicamente a Gustavo Petro de “líder narcotraficante”, marcando un punto de inflexión en la crisis diplomática y anunciando no sólo la suspensión de la ayuda económica destinada a la lucha antidrogas, sino también el fin de todos los pagos y subsidios a Colombia. En una declaración difundida a través de Truth Social, Trump describió a su homólogo colombiano como “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”. Afirmó que el narcotráfico se ha convertido en el mayor negocio del país y que Petro no hace nada para detenerlo, pese a los subsidios aportados por EE.UU. Finalmente, advirtió que, si el presidente colombiano no cerraba lo que Trump considera como “campos de exterminio”, su gobierno se encargaría de hacerlo.



En su primera reacción, Petro respondió que durante toda su vida pública ha buscado esclarecer las relaciones entre el poder y las organizaciones al margen de la ley y sostuvo que su gobierno ha evitado cualquier irrespeto hacia Washington, mientras que la administración de Trump “ha sido grosera e ignorante con Colombia”. Desde Bogotá, la Cancillería rechazó las declaraciones de Trump por considerarlas “ofensivas y una amenaza directa contra la soberanía nacional”, anunciando que acudiría “a todas las instancias internacionales” para denunciar la acusación. El procurador general, Gregorio Eljach, también exigió al gobierno estadounidense presentar pruebas concretas de sus señalamientos, advirtiendo que, de no hacerlo, sus acusaciones constituirían un irrespeto hacia las instituciones democráticas colombianas.



Aunque la ruptura con Washington representa un golpe económico considerable, analistas y politólogos como Alejandro Echeverry Gómez, en una publicación de El País, advierten que era previsible. Desde meses atrás, la suspensión de programas de cooperación y asistencia militar anticipaba un deterioro progresivo en la relación bilateral. Las repercusiones políticas, sin embargo, han sido aún más profundas: la oposición colombiana aprovechó el conflicto con Trump para reforzar su narrativa contra el Gobierno. Dirigentes del Centro Democrático y figuras conservadoras respaldaron abiertamente al presidente estadounidense, calificando a Petro de responsable del aislamiento internacional del país. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que las acusaciones de Trump “reflejan la percepción global sobre un gobierno permisivo con el narcotráfico”, mientras que la senadora María Fernanda Cabal, también aspirante presidencial, habló de un “narcoestado” en ascenso y prometió que su partido demonstrará la actual política antidrogas si gana en 2026. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, insistió en que Colombia debe “restablecer sus alianzas con Estados Unidos, Israel e Inglaterra para derrotar el terrorismo “, en abierta contraposición a la política exterior de Petro.



Aunque Petro defiende su política exterior como un intento de diversificar las alianzas de Colombia y fortalecer su autonomía frente a Estados Unidos, muchos observadores sostienen que el presidente colombiano ha subestimado la naturaleza estratégica de esta relación, principal garante y financiador de la estabilidad económica y política del país durante más de medio siglo. Su intensa agenda internacional —con más de 70 viajes en poco más de dos años— revela un discurso rebelde, valiente, pero a la vez incendiario y arriesgado. El presidente insiste en que los ataques de Trump no son contra Colombia, sino contra él, y denuncia una “ofensiva mediática y política” destinada a debilitar su mandato. Como advierte el excanciller Luis Gilberto Murillo: “Nuestra gente pierde si seguimos así: la salida no está en la descalificación mutua, sino en la diplomacia”.



La crisis con Trump ha dejado de ser un episodio coyuntural para convertirse en un síntoma de una fractura estructural. La suspensión de ayuda antinarcótica y las sanciones económicas no son una ruptura repentina, sino la confirmación de una política global de coerción del gobierno estadounidense frente a países que no considera aliados ideológicos. Colombia ha entrado a la lista de países a los que Washington busca “renegociar” relaciones bajo condiciones más duras. Detrás de los insultos cruzados y los gestos de provocación en redes sociales, se esconde una disputa más profunda sobre el papel de Colombia en el nuevo orden hemisférico.



En este contexto, Colombia ha intensificado sus vínculos con China —al adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta—busca acercamientos con África, el mundo árabe y Venezuela. Para algunos analistas, esta diversificación marca el inicio del fin de la dependencia histórica de Washington; para otros, es una apuesta arriesgada que podría dejar al país sin anclaje estable en un mundo polarizado. Esta crisis, amplificada por redes sociales y egos personales, empuja a ambos hacia un punto de no retorno. Ni Trump ni Petro parecen dispuestos a retroceder, y ambos usan la confrontación para fortalecer su posición interna. Detrás de los discursos incendiarios, la verdad es una: ninguna de las dos naciones gana con esta crisis. Más allá de las diferencias políticas, los ataques de Trump a Petro y viceversa afectan la institucionalidad, la soberanía y la dignidad de Colombia, reforzando estigmas históricos que el país ha cargado durante décadas.