„Es erfordert Mut, trans zu sein“

Pamela Montaño Díaz schaffte es 1993 als erste kolumbianische trans Frau ihr Recht auf Namensänderung einzuklagen. Im Rahmen einer Bildungsmission für Toleranz hat sie eine Interviewstunde in der Universität Javeriana in Cali gegeben, in der sie von ihrem Leben und Aktivismus erzählte. Sie berichtet von der Bedeutung von Sexarbeit für viele trans Frauen, von transfeindlichen Fehlinterpretationen von Feminismus und Stolz über politische Erfolge.