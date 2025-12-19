Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Colombia | Español | Musik | Nummer 619 - Januar 2026

“Estamos al servicio de lo colectivo”

Entrevista con Edson Velandia y Adriana Lizcano

El dúo musical colombiano acaba de realizar su primera gira en Europa y el 16 de noviembre 2025 dio un concierto en Berlín. LN habló con sus integrantes sobre la música y el arte como proyectos políticos y sus perspectivas frente a las próximas elecciones presidenciales en Colombia de 2026.

Entrevista: Tininiska Zanger Montoya

Edson Velandia tiene una larga carrera musical con diferentes bandas y marcó el género musical rasqa. Adriana Lizcano es cantante, abogada y activista de derechos humanos y ha trabajado, entre otros, con la Comisión de la Verdad de Colombia. El dúo musical y pareja se hizo famoso en todo el país durante la campaña electoral de 2018 y posterior la revuelta social en Colombia. En sus letras humorísticas y satíricas denuncian la violencia en el país, el colonialismo y sus continuidades, y las desigualdades sociales. Cuentan historias sobre las realidades de la vida de personas del común, el campesinado, la guerrilla y estudiantes, y rinden homenaje a la resistencia social. Son de Piedecuesta, en el noreste de Colombia, donde están involucrados en proyectos comunitarios. En 2021 cofundaron La Biblioteca Comunitaria La Bellecera y organizan anualmente el Festival de la Tigra.

Hola!

