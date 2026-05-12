Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Argentinien | Nummer 623 - Mai 2026

Hände weg vom Wasser

Maristella Svampa spricht über das Gletschergesetz, das Milei reformiert hat

Seit 2010 schützt ein Gesetz Argentiniens Gletscher vor Bergbau und Ölförderung. Doch Milei hat eine Gesetzesreform durchgebracht. Sie könnte immense Auswirkungen auf die Wasserreserven des Landes haben. Die Soziologin und Aktivistin Maristella Svampa spricht im Interview über den Widerstand in der Bevölkerung, die Bedeutung der Bergbaulobby und einen Hoffnungsschimmer. 

Interview: Annabelle Köchling
Soziologin, Schriftstellerin, Aktivistin Maristella Svampa (Foto: privat) Warum setzen Sie sich f

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Maristella Svampa

ist Soziologin, Schriftstellerin und Aktivistin, Forscherin am Nationalen Rat für wissenschaftliche und technische Forschung (CONICET) und eine der Initiator*innen des Gletschergesetzes. Im Jahr 2023 erhielt sie den Forster-Preis der Humboldt-Stiftung. In diesem Zusammenhang kam sie Ende März nach Berlin, wo sie bis Mitte Juli 2026 bleibt. Sie ist Autorin von mehr als 30 Büchern, von denen zwei ins Deutsche übersetzt wurden.

Gesetzesmodell kommt aus Chile

Zusammen mit dem Umweltanwalt Enrique Viale, einem Netzwerk aus Umweltorganisationen, lokalen Vertretungen, Versammlungen, Wissenschaftler*innen des CONICET, Fachleuten und politischen Kreisen war Maristella Svampa 2010 eine der Initiatorinnen des Ley de Glaciares (Gletschergesetz). Es wurde bereits 2008 von einer ehemaligen Lehrergewerkschafterin, Marta Maffei, ausgearbeitet, als diese Abgeordnete war. Sie übernahm dabei ein in Chile entwickeltes Modell, das nie verabschiedet wurde. 

Das Gletschergesetz verfolgt einen systemischen Ansatz und verbietet Bergbau und Ölförderung im Bereich der Gletscher und der periglazialen Zone. Im Jahr 2010 wurde der Gesetzentwurf erneut unverändert aufgegriffen und zunächst im Abgeordnetenhaus und dann im Senat verabschiedet. 

// Annabelle Köchling

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