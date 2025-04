Hinter den Masken die Stimme des Volkes

Von allen kulturellen Höhepunkten der Insel ist der Karneval bei den Einwohner*innen Martiniques zweifellos am beliebtesten. Der Karneval ist eine Zeit des Feierns und der Befreiung, aber auch ein Ort des politischen Protests, der auf eine lange Tradition zurückblickt. Er zieht jedes Jahr Tausende von Tourist*innen an und ist einer der wenigen Karnevals der Welt, der zu 100 Prozent kostenlos ist und an dem alle teilnehmen können. Diese kulturelle Analyse zeigt die Ursprünge und politisch-gesellschaftliche Bedeutung des Karnevals auf der Insel bis in die heutige Zeit auf.

Von Emelyne Oliny (Übersetzung: Margot Ravereau)

BEGRIFFE

Djab Rouj: Nach einer Reise in die Region Casemance im Süden Senegals berichtet Aimé Césaire (Dichter und Politiker aus Martinique), dass er den Ursprung der Tradition der Diab Rouj entdeckt hat. So werden diese Masken dort von jungen Männern nach ihrer Beschneidung und Initiation getragen. Die Rinderhörner symbolisieren materiellen Reichtum, während die nebeneinander liegenden Spiegel das Zeichen für Wissen sind (siehe Foto oben). Das, was in Afrika ein Gott war, wurde in Martinique zu einem Teufel: „Der Gott des Besiegten wurde zum Teufel des Siegers.“ (Aimé Césaire).

Ballroom beschreibt eine afroamerikanische und lateinamerikanische Bewegung in der US-amerikanischen LGBTQ-Szene, die in New York City ihren Ursprung nahm. Dabei laufen (das heißt wetteifern) Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen mit dem Namen „Ball“ auf einem Catwalk, um in einen Wettkampf verschiedener Kategorien zu gehen.