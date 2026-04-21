Honduranischer Staat verurteilt

Von LN

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (CIDH) verurteilte den Staat Honduras wegen der Verletzung der Rechte der Garifuna-­Gemeinschaft von Cayos Cochinos in der Karibik, da er ohne vorherige Konsultation ein Schutzgebiet in deren angestammten Gebieten eingerichtet hatte. Das Urteil stellt fest, dass Honduras öffentliche Angelegenheiten, den Zugang zu öffentlicher Nahrung und die persönliche Unversehrtheit der Gemeinschaft und ihrer Mitglieder verletzt hat. Honduras wies das Gebiet 2003 als Naturschutzgebiet aus und beauftragte die Stiftung Cayos Cochinos mit der Verwaltung des Gebiets, wobei kommerzielle und touristische Aktivitäten erlaubt wurden, die Garifuna-Bevölkerung, die dort seit Jahrhunderten lebt, jedoch ausgeschlossen wurde. Die Organisation Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) kündigte am 29. März die Einrichtung eines Sonderkomittees an, um vom Staat die Umsetzung des Urteils zu fordern.