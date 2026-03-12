„Ich musste von innen heraus handeln“
Whistleblower Andrés Olarte Peña über seine Zeit beim kolumbianischen Ölgiganten Ecopetrol
Andrés Olarte Peña arbeitete zwischen 2017 und 2019 bei Ecopetrol in technischen und umweltberatenden Funktionen. Nachdem er mögliche Unregelmäßigkeiten identifiziert und intern gemeldet hatte, und keine wirksame Reaktion erfolgte, beschloss er, sich an eine internationale Forschungsorganisation zu wenden. Seine Enthüllungen trugen zur Veröffentlichung des Berichts Crude Lies, zur Verbreitung der Iguana Papers und zur BBC-Dokumentation Kolumbien: Erdöl, Verschmutzung und Paramilitärs bei. Sein Ziel ist es, strukturelle Veränderungen zu fördern und Transparenz und Rechenschaftspflicht zu stärken.