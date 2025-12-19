Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Argentinien | Film | Nummer 619 - Januar 2026

„Ich wurde Malvinera“

Interview mit der Regisseurin Gabriela Naso über den argentinischen Film Las voces del silencio

Während des Kriegs um die Malvinas (Falklandinseln) 1982 wurde eine Gruppe Soldaten von ihren Vorgesetzten gefoltert. Doch nachdem sie die Gräueltaten anprangerten, sahen sie sich mit den Hindernissen des argentinischen Justizsystems konfrontiert, die eine Verurteilung der Verantwortlichen verhinderten – Davon handelt der Dokumentarfilm Las voces del silencio („Die Stimmen der Stille”) aus dem Jahr 2024. Regie geführt hat Gabriela Naso, die in einem Interview mit LN erzählt, wie die ehemaligen Soldaten sich dem Schweigen widersetzten, mit der Erzählung der „heldenhaften Tat” brachen und zu einem Beispiel für kollektives Gedächtnis und den Kampf um die Aufdeckung der Wahrheit wurden.

Interview: Gabriela Rojas Bock & Juliana Garzón Beltrán. Übersetzung: Sarah Schaarschmidt

Lies den ganzen Artikel mit Digital-Abo.

Gabriela Naso wurde 1992 in der Provinz Buenos Aires geboren. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus von der Universidad Nacional de Lomas de Zamora und einen Master-Abschluss in Dokumentarjournalismus von der Universidad Nacional de Tres de Febrero. Als Recherchejournalistin und Dokumentarfilmerin hat sie sich auf Menschenrechtsfragen und die Malvinas spezialisiert. Las voces del silencio ist ihr Debüt als Dokumentarfilmerin.

Hola!

Wenn Dir gefällt, was du hier liest, dann unterstütze unsere ehrenamtliche Redaktion doch mit einem Abo! Das gibt's schon ab 29,50 Euro im Jahr. Oder lass uns eine Spende da! Egal ob einmalig 5 Euro oder eine monatliche Dauerspende – alles hilft, die LN weiter zu erhalten, Gracias ❤️

Ähnliche Themen

Film | Nummer 380 - Februar 2006

Kleine Menschen im ewigen Sand

Casa de Areia erzählt die Saga dreier Frauen im nordbrasilianischen Maranhão

Weiße Dünen und grünblaue Lagunen, halbmondförmig aneinander geschmiegt. Aus der Luft sehen sie aus wie Muscheln. Die Landschaft scheint unendlich: Düne, Wasser, Düne, Wasser. Leben dort etwa Menschen? Ja.
Film | Nummer 560 - Februar 2021

DREI TODE FÜR GERECHTIGKEIT

Die Netflix-Doku Die drei Tode der Marisela Escobedo erzählt von den Feminiziden in Ciudad Juárez.

Film | Nummer 488 - Februar 2015

Eine „sehr lateinamerikanische“ Berlinale

Auf der diesjährigen Berlinale sind über 50 lateinamerikanische Filme zu sehen

Am 5. Februar eröffnet die 65. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Zehn Tage lang wird Berlin zur Spielstätte von Spiel- und Dokumentarfilmen aus aller Welt. Das lateinamerikanische Kino ist dieses Jahr in allen Programmsektionen der Berlinale stark vertreten.

Newsletter abonnieren