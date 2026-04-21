Illustrieren, um zu provozieren

Auf einem Kontinent, auf dem Gewalt immer häufiger zur Normalität wird und Rohstoffabbau nach wie vor als einzige Form der Entwicklung dargestellt wird, hat die ecuadorianische Künstlerin Cecilia Larrea, bekannt als Ce Larrea, die Illustration zu einer Form der politischen Forschung gemacht. Es geht nicht nur ums Zeichnen: Es geht darum, Konflikte sichtbar zu machen und offizielle Diskurse zu hinterfragen. Es geht um Gesetzestexte, um die Übersetzung offizieller Reden und darum, soziale Kämpfe mit Cartoons zu begleiten, sodass sie Menschen erreichen, die keinen Zugang zur akademischen oder juristischen Sprache haben. Dieses Profil der Illustratorin, in dem sie über ihre künstlerische Praxis, die Entwicklung ihrer Figur Casimira und den Einsatz der Illustration als kritisches Mittel reflektiert, basiert auf einem E-Mail-Austausch im März 2025.