Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Kunst | Nummer 622 - April 2026

Illustrieren, um zu provozieren

Cecilia Larrea engagiert sich politisch per Bleistift

Auf einem Kontinent, auf dem Gewalt immer häufiger zur Normalität wird und Rohstoffabbau nach wie vor als einzige Form der Entwicklung dargestellt wird, hat die ecuadorianische Künstlerin Cecilia Larrea, bekannt als Ce Larrea, die Illustration zu einer Form der politischen Forschung gemacht. Es geht nicht nur ums Zeichnen: Es geht darum, Konflikte sichtbar zu machen und offizielle Diskurse zu hinterfragen. Es geht um Gesetzestexte, um die Übersetzung offizieller Reden und darum, soziale Kämpfe mit Cartoons zu begleiten, sodass sie Menschen erreichen, die keinen Zugang zur akademischen oder juristischen Sprache haben. Dieses Profil der Illustratorin, in dem sie über ihre künstlerische Praxis, die Entwicklung ihrer Figur Casimira und den Einsatz der Illustration als kritisches Mittel reflektiert, basiert auf einem E-Mail-Austausch im März 2025. 

Von Mishelle Calle Sánchez (Übersetzung: Elisabeth Erdtmann)
„Ich weiß nicht mehr, wie ich diesen Horror erzählen soll“ Ce Larrea zeichnet gegen die Hoffnu

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