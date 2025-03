Intersektionale Ansätze

Von der Kritik am hegemonialen Feminismus bis zu antirassistischer Kunst und Kämpfen für Körper-Territorien – wir stellen drei Persönlichkeiten des intersektionalen Feminismus in Lateinamerika vor, die uns helfen zu verstehen, wie Praktiken gegen das Patriarchat und den Kolonialismus aussehen können. So bietet Lélia Gonzalez eine Kritik des hegemonialen Feminismus der „Améfrica Ladina“, während Liliana Angulo Kunst zu einem Werkzeug des antirassistischen Kampfes in Kolumbien macht und Miriam Miranda einen Kampf für Körper-Territorien der Garífuna in Honduras führt. Drei Frauen die uns Hoffnung und Mut für den feministischen Kampftag und darüber hinaus geben.