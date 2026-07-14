„Körper, aus denen die sprache kommt“
Interview mit Gabriela Damián Miravete
Warum hast du dich dazu entschieden, über eine Gedenkstätte für Feminizide zu schreiben?Der Proze
Gabriela Damián Miravete geboren in Mexiko-Stadt, 1979, ist Schriftstellerin, Lektorin und Drehbuchautorin. Sie hat einer Vorliebe für spekulative Belletristik. Ihre Essays und Kurzgeschichten wurden ins Englische, Italienische, Portugiesische und Französische übersetzt. Der Science-Fiction-Roman Soñarán en el jardín wurde außerdem ins Deutsche übersetzt.