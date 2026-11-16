Kolumbianer für die Ukraine, Kubaner für Russland

Warum so viele Lateinamerikaner in der Ukraine kämpfen

Von Martin Schäfer

Opfer des „Fleischwolfs”. Ein Soldat schaut auf den Leichensack mit seinem gefallenen Kameraden. Foto: Santiago Engelhardt

„Sie haben ihn mit Lügen losgeschickt, sein Körper ist in Russland und der Staat hat ihn im Stich gelassen.“ Mit diesem Plakat bat Sandra Calderón um finanzielle Unterstützung, um die etwa 45 Millionen Pesos, umgerechnet etwa 14.000 US-Dollar, für die Rückholung des Leichnams ihres 25-jährigen Sohnes Juan Sebastián nach Kolumbien. Gemeinsam mit etwa 50 anderen Angehörigen demonstrierte sie im Juli 2026 auf der Avenida El Dorado in Bogotá. In Lima protestierten im August Angehörige vor dem Außenministerium, auf ihren Plakaten Forderungen wie „Sie wurden mit Lügen in einen Krieg gelockt, der nicht der ihre ist. Wir fordern, dass sie zurückkommen. Verteidigen Sie sie“ oder „Heute kämpfen sie ums Überleben. Sie wurden getäuscht. Der Staat muss jetzt handeln!“ Im Oktober versammelten sich auch vor dem Kongreß der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo Angehörige mit ähnlichen Forderungen für ihre Angehörigen.

Verzweifelte Eltern, die auf der Straße lautstark Informationen zu ihren verschwundenen Kindern verlangen, Frauen, die ihre Ehemänner zurückfordern – ein trauriges, aus den Diktaturen des Kontinents leider nur allzu vertrautes Bild. Wo dies in Lateinamerika dieses Jahr geschah, oft vor den Außenministerien und den russischen Botschaften, war der Grund jedoch in der Regel nicht die Repression heimischer Regimes, sondern ein Krieg im fernen Europa. Dabei geht es stets um Fälle, in denen Russland die Männer unter falschen Versprechungen in den Kampfeinsatz gegen die Ukraine gelockt hat.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat sich zu einem Abnutzungskrieg entwickelt. Russlands Kriegsstrategie beinhaltet einen Einsatz von Soldaten in hoher Zahl als „Kanonenfutter“ und ist daher auf konstanten Nachschub von Rekruten angewiesen. Russlands Bevölkerung ist zwar groß, die Regierung Wladimir Putins hat aber inzwischen mit Unzufriedenheit wegen der hohen Inflation infolge westlicher Sanktionen und ukrainischer Angriffe zu kämpfen und vermeidet daher bisher eine neue breite Einberufungswelle. Der Ukraine dagegen gehen die Menschen aus, die eingezogen werden könnten – wegen der insgesamt kleineren Bevölkerung und weil über eine Million wehrfähige Ukrainer vor dem Krieg ins Ausland geflohen sind. Beide Staaten haben also erhöhten Bedarf an Kämpfern und setzen schon seit Längerem auf die weltweite Anwerbung von Ausländern, auch in Lateinamerika. Ein Vorteil für die beiden Regierungen ist dabei, dass gefallene ausländische Kräfte im Gegensatz zu einheimischen zu keinem innenpolitischen Druck führen. Im Jahr 2026 forcieren beide Regierungen die Anwerbung im Ausland nochmal verstärkt. Auf Seiten der Ukraine kommen inzwischen 40 Prozent der ausländischen Kämpfer aus Lateinamerika. Bei Summierung der verschiedenen, allerdings zum Teil mit großer Unsicherheit behafteten und nicht immer verifizierbaren Schätzungen könnten es bis zu 30.000 Lateinamerikaner sein, die bereits in die Dienste der Ukraine oder Russland getreten sind.

Auf Seite Russlands werden die meisten mit einem Jobangebot als Koch, Sicherheitskraft, Fahrer oder Mechaniker für die russischen Streitkräfte abseits der Front gelockt, dann aber von Russland zum Kampf an der Front gezwungen. Unter ihnen stellen kubanische Staatsbürger die größte Gruppe. Der ukrainische Geheimdienst HUR gibt an, über 1.000 von ihnen allein namentlich identifiziert zu haben, schätzt ihre Gesamtzahl laut El País jedoch auf 20.000. Darüber hinaus hat Russland auch bereits über 1.000 Kolumbianer und allein seit Oktober 2025 rund 600 Peruaner angeworben. Aus weiteren Ländern wie Bolivien, Ecuador, Brasilien und Argentinien gibt es ebenfalls Berichte über Anwerbungen.

Die Anwerbung beginnt oft mit einem Kontakt auf TikTok und ist professionalisiert: Laut einem im September von Code for Africa/African Digital Democracy Observatory veröffentlichten Bericht ist die Anwerbung ausländischer Kämpfer für Russlands Krieg inzwischen „keine staatliche Kampagne mehr, sondern ein verdeckter Wirtschaftszweig”. Der Bericht erfasst 289 digitale Kanäle von 33 konkurrierenden Rekrutierungsunternehmen wie IRC Russian Bear, Central HQ / Estado Mayor Central oder Work in Russia. Unter den Kanälen sind 197 Webseiten, 19 Social-Media-Konten oder -seiten sowie 73 Messagingkanäle auf WhatsApp, Telegram und VK. Der Fokus liegt auf Ländern mit ausgeprägter Armut und sozialer Ungleichheit – neben Lateinamerika auch in Afrika und Asien. Für eine Reihe von Ländern gibt es spezifisch angepasste Anzeigen, die typischerweise mit einer Prämie von 20.000 Dollar oder mehr bei Vertragsabschluss, der russischen Staatsbürgerschaft nach kurzer Wartezeit, einem Monatsgehalt von zwei- bis dreitausend Dollar, bis zu 30.000 Dollar bei Verwundung und 60.000 Dollar an die Familie bei Versterben werben. Für die meisten Familien in Lateinamerika ist das eine Menge Geld – Russland nutzt hier die Armut gezielt für seine Zwecke aus. Die Internetseiten sind KI-generiert und im Fall einer Schließung leicht zu ersetzen. Die russische Armee zahlt als Kunde dieser Anwerbeindustrie eine Vermittlungsgebühr. Auf einer Work in Russia Seite ist von 1.000 Dollar pro neuem Rekruten die Rede, der schon ein Flugticket hat, und 200 Dollar für die anderen.

Wer einmal in Russland ist, bekommt seinen Pass abgenommen, muss einen russischsprachigen Vertrag unterschreiben und landet nach wenigen Wochen Training an der Front – im sogenannten „Fleischwolf“. Oft müssen die Männer mit dem ersten Verdienst ihre militärische Ausrüstung selbst kaufen. Viele Rekruten sind dann nur wenige Tage an der Front, bevor sie verwundet oder getötet werden. Der Peruaner Carlos Davila Vela konnte im August als einer von ganz wenigen aus Russland fliehen, indem er sich nach einer Verletzung vom Krankenhaus aus zunächst in die Botschaft seines Landes rettete. Gegenüber Politico erzählte er von Feldern, die mit verwesenden Leichen übersät waren: „Es stimmt, was sie sagen: Wir sind Kanonenfutter. Die Kommandeure wissen, dass der Tod auf dich wartet, aber die Aufgabe ist, ein Dorf einzunehmen, auch wenn das nur 50 von 1000 Männern überleben.” Fällt jemand im Kampfgebiet, kann der Körper oft nicht geborgen werden, die Angehörigen verbleiben dann in Ungewissheit und bekommen auch die Entschädigungszahlung nicht. Amnesty International kam im September zu dem Schluss, dass die Täuschungen, die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die Wegnahme von Dokumenten und die Drohungen in vielen Fällen Anzeichen von Menschenhandel darstellen.

Amnesty sieht Anzeichen für Menschenhandel

Es gibt jedoch durchaus auch Lateinamerikaner, die sich freiwillig für Kampfeinsätze melden. Sie kommen zu großen Teilen aus Kolumbien, das mit seinen vielen bewaffneten Gruppen ein großes Reservoir an ausgebildeten ehemaligen Kämpfern hat, und kämpfen vor allem für die Ukraine. In vergangenen Jahren kämpften Kolumbianer auch schon im Südsudan oder in Jemen. Etwa 7.000 Kolumbianer haben mittlerweile in der ukrainischen Fremdenlegion gekämpft, manche aus Überzeugung, die meisten gelockt von dem außergewöhnlichen hohen Sold von bis zu 4.500 Dollar pro Monat bei längeren Fronteinsätzen, einer Rente nach Ende des Kampfeinsatzes und Entschädigungszahlungen von mehreren Hunderttausend Dollar an die Familie bei Versterben im Kampf – die gleichen Bedingungen, die auch reguläre ukrainische Soldaten bekommen.

In Kolumbien dagegen bekommt ein Soldat im Ruhestand nur einige Hundert Dollar Rente.

Vladimir Rouvinski, Professor an der Universidad Icesi in Cali und Experte für Lateinamerika-Russland-Beziehungen, sagte im Gespräch mit Politico, dass Russland die lateinamerikanischen Länder überzeugt habe, in Bezug auf seinen Krieg gegen die Ukraine neutral zu bleiben. „Lateinamerikanische Regierungen möchten keinen Ärger mit Russland haben, sie glauben, für sie ist es am besten, sich herauszuhalten.” Als Ecuador 2024 erwog, militärische Güter in die USA zu liefern, die in der Ukraine hätten verwendet werden können, drohte Moskau mit einem Importstopp für Bananen und zwang das Land so, zurückzurudern. Viele lateinamerikanische Länder hängen außerdem von günstigem, russischem Stickstoffdünger ab.

Die meisten Regierungen beteuern, die Beteiligung ihrer Staatsbürger an Auslandskonflikten nicht zu unterstützen oder zu fördern. In Kolumbien wurde noch unter dem ehemaligen Präsidenten Gustavo Petro ein Gesetz gegen Söldnertum verabschiedet, im September hat das Außenministerium sowohl Russland als auch die Ukraine offiziell aufgefordert, die Rekrutierung von Kolumbianern zu beenden und die Rückkehr der Kämpfenden zu ermöglichen. Von Kuba ist dergleichen nicht bekannt. In Peru traf sich Außenminister Espá im August mit Angehörigen und dem russischen Botschafter. Das Ergebnis war lediglich ein Statement der russischen Botschaft, man „wisse den Beitrag der freiwilligen Kämpfer sehr zu schätzen“.

Vor allem Armut und soziale Ungleichheit sind es, die Lateinamerikaner dazu bringen, in der Ukraine zu kämpfen. Am Ende steht oft die Trauer der Angehörigen. So spiegeln sich auf den Schlachtfeldern der Ukraine verschiedene Aspekte lateinamerikanischer Realität wider – mit dem Unterschied, dass es nicht wie dort sonst meist der US-amerikanische Imperialismus ist, der über geopolitische Einflussnahme die Rahmenbedingungen beeinflusst, sondern jener Russlands.

Auf dem Maidan, dem zentralen Unabhängigkeitsplatz im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw, gibt es einen Ort, an dem dies alles sinnbildlich sichtbar wird: In einer Ecke haben Bürger*innen sowie Kameraden gefallener Kämpfer einen Gedenkort zu deren Ehren geschaffen. Ihre Fotos mischen sich dort mit Botschaften und Fähnchen ihrer Herkunftsländer – meistens sind es ukrainische, aber auch kolumbianische, peruanische, brasilianische und die anderer Länder Lateinamerikas befinden sich darunter.