Liebe von hier bis zu den Sternen

Von Gabriela Cruz

„Se eu fosse vivo… vivia“ beginnt in den 1970er Jahren in Contagem, einer kleinen Stadt im Südosten Brasiliens, mit einem verliebten Teenager-Paar: Gilberto und Jacira. Wir sehen sie in Disco-Atmosphäre mit Afro-Frisuren, wie sie zu den Funk-Rhythmen von James Brown tanzen, aber auch zur romantischen Melodie von As Dores do Mundo des legendären Hyldon, einem der Wegbereiter des brasilianischen Soul.

Fünfzig Jahre später sind Gilberto und Jacira ungeachtet der vergangenen Zeit immer noch zusammen. Wir sehen sie jetzt als älteres Paar in ihrem Alltag, voller Zärtlichkeit, Sturheit und Humor. Szenen, die den Zuschauer*innen ein schönes Erlebnis bescheren.

© Janine Moraes

Aber der Film ist auch ein Drama, das den Blick auf die Bedeutung der Paarliebe, den Lauf der Zeit und die Spuren, die sie hinterlässt, lenkt.

Die Kulisse, in der die Geschichte spielt, bieten die malerischen Straßen von Contagem, seine Architektur mit kleinen, bunten Häusern, Innenhöfen und vorderen Korridoren. Die Stadt hat eine starke klangliche und visuelle Präsenz. Das Haus der Protagonisten befindet sich in einem belebten, bürgerlichen Viertel und ist ein Ort, der Gerüche und Erinnerungen eines ganzen Lebens bewahrt.

Erwähnenswert ist, dass „Se eu fosse vivo… vivia“ auch Elemente der Science-Fiction aufgreift, die eine unerwartete Wendung bringen, sich aber sehr gut in die Haupthandlung der beiden Charaktere einfügen lassen. Gilberto ist ein Mann, der sich zu Geschichten über außerirdische Aktivitäten hingezogen fühlt, Zeitschriften liest und von der Idee fasziniert ist, Kontakt mit Wesen von einem anderen Planeten aufzunehmen. Dies ist das Ergebnis einer paranormalen Erfahrung, die er in seiner Jugend mit Jacira gemacht hat und die er nie vergessen konnte.

© Janine Moraes

Interessant an Se eu fosse vivo, vivia ist, dass der Film die Frage aufwirft, ob diese paranormale Aktivität mit der Liebe zwischen den Protagonisten zusammenhängen könnte. In diesem Sinne verwandelt die Geschichte sich in einen eher philosophischen Ansatz über die Beständigkeit der Liebe in der Zeit und wie besondere Menschen, die man bedingungslos lieben kann, auch „Wesen von einem anderen Planeten“ sein können.

Von einem Moment auf den anderen verwandeln sich die Lichter der Stadt für Gilberto in einen Sternenmantel, und die Glühwürmchen, Wesen, die seinen Weg weisen, helfen, physische und räumliche Barrieren zu überwinden. Dies scheint seine letzte Reise zu sein, bevor er sein Gedächtnis vollständig verliert und in einer anderen Dimension gefangen bleibt.Der Film wird ab Sonntag, dem 15., bis Samstag, dem 21. Februar, im Rahmen der Panorama-Auswahl der 76. Ausgabe der Berlinale in den Kinos gezeigt.