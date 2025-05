LupAI: Digitale Informationsanwendung für Migrant*innen

In einem kleinen Textformat stellen wir an dieser Stelle in jeder LN interessante Vereine und Initiativen vor, die wir unterstützenswert finden. Diesmal die digitale Anwendung Lupai, die Migrant*innen dabei unterstützt, die deutsche Bürokratie besser zu verstehen und ihre Rechte wahrzunehmen.

Von Die Redaktion

Das Projekt entstand aus den konkreten Herausforderungen, denen viele Zugewanderte in Deutschland täglich begegnen – etwa fehlende Informationen in der eigenen Sprache über schwer zugängliche amtliche Prozesse wie Visa oder Arbeitsrechte. Die Anwendung wurde gemeinsam vom Bildungszentrum Lohana Berkins (CEP) und dem Tech-Start-up Aureka entwickelt. Sie funktioniert ähnlich wie Chat-GPT als Chat, in dem man Fragen stellen kann und von der KI-Antworten bekommt, die auf offiziellen Dokumenten und Gesetzen, den Informationen von Ministerien aber auch dem Erfahrungswissen von Beratungsorganisationen und individuellen Migrant*innen basieren, mit denen die KI gefüttert wurde.

Unter jeder Antwort der Anwendung werden die dafür verwendeten Quellen angegeben. Der Chat funktioniert aktuell in zehn Sprachen, die derzeit noch erweitert werden. Lupai möchte so verständliche Information auf niedrigschwellige und digitale Art so zugänglich wie möglich machen.