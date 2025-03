Lyrik aus Lateinamerika

VonAna Martins Marques

Ana Martins Marques wurde 1977 in Belo Horizonte geboren und ist eine der beliebtesten zeitgenössischen Dichterinnen ­Brasiliens. Sie hat einen Abschluss in Literatur und promovierte in vergleichender Literaturwissenschaft. Ihre Gedichtbände wurden vielfach prämiert, unter anderem mit dem Preis der Biblioteca Nacional und beim Oceanos-Preis. In deutscher Übersetzung von Michael Kegler erschienen bisher ihr aktueller Gedichtband Risque esta palavra (Companhia das Letras, 2021) als zweisprachige Ausgabe unter dem Titel Streich dieses Wort (Hagebutte Verlag, 2024) und eine an O livro dos jardins (Quelônio, 2019) angelehnte Auswahl unter dem Titel Gärten (Axel Dielmann Verlag, 2022).

Michael Kegler, geboren 1967 in Gießen und ­aufgewachsen in der Nähe von Belo Horizonte, übersetzt seit den 1990er-­Jahren Literatur aus dem Portugiesischen. Für seine Arbeit erhielt er unter anderem den Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW. Neben Ana Martins ­Marques ­übersetzte er in den letzten Jahren Lyrik von Ana Luísa Amaral, Hélia Correia, Al Berto und Yara Nakahanda ­Monteiro.