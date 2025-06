Lyrik aus Lateinamerika

Lina Prieto (Übersetzung: Jara Frey-Schaaber)

Ballade aus dem Gefängnis in Briefform

Patio 6 ist ein Gedichtband der kolumbianischen Autorin Lina Prieto, der auf den ersten Blick gar nicht wie ein Buch wirkt. Anstatt gebundener Seiten finden wir uns mit einer Handvoll maschinengeschriebener Briefe wieder, jeder in einem eigenen Umschlag verpackt. Der Stapel ist mittels Agavenfasern mit zwei Deckeln aus Karton verbunden, die als Einband dienen.

Diese experimentelle Form erschließt sich beim Lesen des ersten Briefes, der gleichzeitig als Vorwort dient: Die Gedichte stammen aus der Erfahrung der Autorin als politische Gefangene in einem Frauengefängnis der kolumbianischen Hauptstadt. Sie verwandelt Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit, das schmerzliche Vermissen geliebter Menschen und das Begehren nach Freiheit in eine Serie poetischer Texte. Die besondere Machart des Werkes lässt nachspüren „wie schön es ist, einen Umschlag zu öffnen und einen Brief herauszuziehen, zu fühlen, was die Gefangenen fühlen, wenn sich jemand ihrer erinnert und schreibt“.

Das hier abgedruckte Gedicht und Foto des Bandes nimmt uns mit in den patio 6, den Gefängnishof, in dem Lina ihre schwersten, aber auch menschlichsten Stunden verbracht hat.