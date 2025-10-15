Lyrik aus Lateinamerika
Ein Gedicht von Nery Helena Beca Masaguallí
Cuando saluda la muerte
Lies das ganze Gedicht in der November-Ausgabe.
Nery Helena Beca Masaguallí, geboren 1983 in Popayán, Kolumbien, ist Indigene Aktivistin der Völker Nasa und Misak, Poetin und Dozentin für Spanisch und Literatur an der Institución Etnoeducativa Santa Rosa in Cali. An den Universitäten Unicauca und Univalle war sie 2003 Mitbegründerin des ersten Indigenen Universitätsrats. 2024 gründete sie gemeinsam mit weiteren Poet*innen das Poesiekollektiv Desertores del Tiempo (Deserteure der Zeit), mit dem sie zum ersten Mal ihre eigenen Texte veröffentlichte. Im selben Jahr wurde sie eingeladen, beim Poesie-Recital des 4. Internationalen Kongresses des Netzwerks für Bildung und Interkulturalität aufzutreten. Seit 2025 gehört sie zur Führung des Cabildo Misak (lokale Selbstverwaltungsorganisation der Misak) von Cali und ist dort als Staatsanwältin tätig. Auf Instagram findet man sie unter @nerybeka.