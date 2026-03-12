Lyrik aus Lateinamerika

Von Vivian Hurtado

Vivian Hurtado ist Umwelt­ingenieurin und Künstlerin. Ihre kreative Praxis entsteht aus der Neugier gegenüber nicht-menschlichen Lebewesen und den Formen der Natur, wobei sie deren unterschiedliche Weisen erforscht, die Welt zu bewohnen und sich in ihr zu manifestieren. Die Beobachtung bildet ihr zentrales Werkzeug, wobei sie anerkennt, dass es vielfältige Arten gibt, diesen Planeten zu erfahren. Als Ausdrucksmittel nutzt sie vor allem Schreiben, Malerei und Fotografie. Mit ihren Arbeiten versucht sie, Räume für Sensibilität und Zuhören zu öffnen.

Aurelia Tens studiert Lateinamerikastudien, Spanisch und Germanistik. Sie interessiert sich besonders für Literatur, Sprache und gesellschaftliche Themen in Lateinamerika sowie für interkulturellen Austausch.