Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Kultur | Literatur | Nummer 627/628 - September/Oktober 2026

LYRIK AUS LATEINAMERIKA

Ein Gedicht von Rodolfo Häsler

Rodolfo Häsler
Illustration: Joan Farías Luan (www.cuadernoimaginario.cl) VeranoCon sal en los labiosobedec

Das Lesen des Beitrages ist für einen Monat den Abonnent*innen vorbehalten. Hier anmelden

Möchtest Du weiterlesen?
Teste die LN!

  • kritische Berichterstattung aus und über Lateinamerika
  • eine 100% unabhängige Zeitschrift
  • produziert von einem ehrenamtlichen Kollektiv

Digitalabo-Probeangebot

10€ für 3 Monate

danach ab 29,50€ im Jahr

Jetzt bestellen

Rodolfo Häsler wurde 1958 in Santiago de Cuba geboren und lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Barcelona. Der Dichter und Literaturwissenschaftler (Universität Lausanne) veröffentlichte zahlreiche Bücher und Anthologien und übersetzte unter anderem Novalis, Kafka und Heine ins Spanische. „Verano“ stammt aus seinem 2021 erschienenen Gedichtband Hospital de cigüeñas (Colección Libros de la Hospitalidad, Olé Libros, Valencia-Spanien)

Amaya Gallegos Eytel ist Übersetzerin aus dem Spanischen ins Deutsche. Sie studierte Neuere Deutsche Literatur, Philosophie und Germanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Universität Kopenhagen und der Freien Universität Berlin. Seit 2018 ist sie Redaktionsmitglied der Zeitschrift alba.lateinamerika lesen. Zuletzt erschienen ihre Übersetzungen der Gedichte von Verónika Mortissandi und Elsye Suquilanda.

Hola!

Wenn Dir gefällt, was du hier liest, dann unterstütze unsere ehrenamtliche Redaktion doch mit einem Abo! Das gibt's schon ab 29,50 Euro im Jahr. Oder lass uns eine Spende da! Egal ob einmalig 5 Euro oder eine monatliche Dauerspende – alles hilft, die LN weiter zu erhalten, Gracias ❤️

Ähnliche Themen

Literatur | Nummer 428 - Februar 2010

Eine Oase des Grauens

Dreieinhalb Gründe, warum man Roberto Bolaños Riesenroman 2666 unbedingt lesen muss

Roberto Bolaño (1953 bis 2003), gebürtiger Chilene, hat seine prägenden Jugendjahre in Mexiko verbracht und diese in seinem großen Roman Die wilden Detektive (1998) verarbeitet. In seinem letzten, nicht ganz abgeschlossenen Roman 2666 kehrt er nun noch einmal nach Mexiko zurück.
Literatur | Nummer 571 - Januar 2022

LYRIK AUS LATEINAMERIKA

Ein Gedicht von Rosi Díaz Roigt

Literatur | Nummer 574 - April 2022

LYRIK AUS LATEINAMERIKA

Ein Gedicht von Diego Alfaro Palma

Newsletter abonnieren