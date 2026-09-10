LYRIK AUS LATEINAMERIKA

Rodolfo Häsler

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Rodolfo Häsler wurde 1958 in Santiago de Cuba geboren und lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Barcelona. Der Dichter und Literaturwissenschaftler (Universität Lausanne) veröffentlichte zahlreiche Bücher und Anthologien und übersetzte unter anderem Novalis, Kafka und Heine ins Spanische. „Verano“ stammt aus seinem 2021 erschienenen Gedichtband Hospital de cigüeñas (Colección Libros de la Hospitalidad, Olé Libros, Valencia-Spanien)

Amaya Gallegos Eytel ist Übersetzerin aus dem Spanischen ins Deutsche. Sie studierte Neuere Deutsche Literatur, Philosophie und Germanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Universität Kopenhagen und der Freien Universität Berlin. Seit 2018 ist sie Redaktionsmitglied der Zeitschrift alba.lateinamerika lesen. Zuletzt erschienen ihre Übersetzungen der Gedichte von Verónika Mortissandi und Elsye Suquilanda.