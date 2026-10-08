Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Nummer 629 - November 2026

Lyrik aus Lateinamerika

Ein Gedicht von James Noël

Von James Noël
Illustration: Humberto Anguita (Instagram: @mononavaja) Ville qui déménage Il y a de

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James Noël (1978, Hinche) zählt zu den wichtigsten haitianischen Gegenwartslyrikern. Durch das kreolische Gedicht „Bòn nouvel“, vertont von Wooly Saint-Louis Jean wurde er schlagartig berühmt. 2018 erschien bei Litradukt unter dem Titel Die größte der Raubkatzen eine erste zweisprachige Gedichtauswahl. Für den Roman Was für ein Wunder erhielt er 2020 zusammen mit der Übersetzerin Rike Bolte den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt. 2025-2026 war James Noël Stipendiat des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Paaons (Pfauen) wurde mit dem Prix Sirène Lapérouse und dem Prix Mallarmé ausgezeichnet.

Rike Bolte (1971, Kassel), in Spanien und Deutschland aufgewachsen, ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und lehrte lateinamerikanische, spanische und frankophone Literaturen in Kolumbien. Darüber hinaus ist sie Mitbegründerin und Kuratorin des mobilen lateinamerikanischen Poesiefestivals Latinale sowie Übersetzerin aus dem Spanischen und Französischen. Für ihre Übersetzung von James Noëls Roman Belle Merveille (Was für ein Wunder, Litradukt 2020) wurde sie mit dem Internationalen Literaturpreis des HKW ausgezeichnet.

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