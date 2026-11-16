Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Literatur | Nummer 630 - Dezember 2026

Lyrik aus Lateinamerika

Ein Gedicht von María Negroni
María Negroni (Übersetzerin: Luisa Donnenberg)
Illustration: Joan Farías Luan (www.cuadernoimaginario.cl) ERSTESABC Jemand verlangte nach ei

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María Negroni veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter: Arte y Fuga, Cantar la nada, Elegía Joseph Cornell, Interludio en Berlín, Exilium, Objeto Satie, Archivo Dickinson und Oratorio (Lyrik); Ciudad Gótica, Museo Negro, El testigo lúcido, Galería Fantástica, Pequeño Mundo Ilustrado, El arte del error, La idea natural und Colección permanente (Essays); El sueño de Úrsula, La Anunciación und El corazón del daño (Belletristik). Sie wurde mit dem Guggenheim-Stipendium und dem Stipendium der Octavio-Paz-Stiftung ausgezeichnet und war 2024/2025 Fellow des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.


Luisa Donnerberg ist Übersetzerin, Übertitlerin und Redaktionsmitglied der Zeitschrift alba.lateinamerika lesen. Ihre übersetzerische Tätigkeit ist breit gefächert; sie überträgt Lyrik, Prosa, Theater- und Sachtexte aus dem Spanischen und Englischen ins Deutsche. Darüber hinaus organisiert sie Kulturveranstaltungen, nimmt an Lesungen teil und moderiert.

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