„Nicht nur ein paar schwarze Schafe”
Jaqueline Castillo von MAFAPO spricht im Interview über die Entwicklung der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden
Jacqueline Castillo Peña ist die Schwester von Jaime Castillo Peña, der am 10. August 2008 in Bogotá verschwand und am 12. August 2008 in Ocaña als im Kampf gefallener Guerillero tot aufgefunden wurde. Sie kämpft seitdem für Wahrheit, Gerechtigkeit und Nicht-Wiederholung und ist die Vertreterin von MAFAPO. Die Madres de los Falsos Positivos (Mütter der Falsos Positivos) ist eine kolumbianische Frauen- und Opferorganisation. Sie kämpft für Aufklärung und das Andenken an ihre Angehörigen, die Opfer der als Falsos Positivos bekannten Morde von Zivilist*innen durch das kolumbianische Militär, die die kolumbianische Presse mit dem Euphemismus Falsos Positivos benannte.