nie eroberte Gemeinden

Die Kurzdoku Meanwhile in Mexico zeigt, wie die Bewegungen Südmexikos standhaft bleiben

Die gefühlte Erfolgslosigkeit breiterer, aber auch radikaler linker Bewegungen an vielen Orten der Welt halten Linke in den letzten Jahren in einem konstanten Krisenmodus. Doch überall stellen sich auch Menschen Krieg, Faschismus und Kapitalismus entgegen – unter anderem im Süden Mexikos schon seit Jahrhunderten. Eine Kurzdoku des Medienkollektivs leftvision gibt einen Einblick in die aktuelle Situation vor Ort. LN rezensiert den Film.