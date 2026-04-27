“No somos un sindicato corporativo”

El 19 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una reforma laboral que reestructura radicalmente distintos aspectos del trabajo en el país. Entre ellos está el cambio del estatus de los trabajadores de plataformas. Esto lo hace mediante un nuevo marco regulatorio para el sector, que, según activistas laborales y sindicalistas, profundizará la precarización laboral que ya de por si sufren los riders. LN estuvo en el 6° Campamento Anticapitalista Internacional en Luján en la Provincia de Buenos Aires, y habló con Belén D’Ambrosio, militante del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), sobre la reforma y su trabajo como sindicato combativo.

Entrevista: Alejandro Desalvo & Merle Merkel

Belén D’Ambrosio & SiTraRepA

Belén D’Ambrosio es una voz importante del sindicato de base argentino SiTraRepA (Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación). Al igual que muchos de sus compañeros, es estudiante, reparte comida ella misma y, al mismo tiempo, se organiza para luchar contra las condiciones en las que trabaja. En SiTraRepA, un jóven sindicato de base, se organizan los repartidores de aplicaciones que, en condiciones de extrema precariedad, reparten comida en auto o motocicleta. Hasta ahora, apenas han sido reconocidos por la legislación laboral. La principal reivindicación es el reconocimiento de los repartidores como trabajadores con acceso a derechos fundamentales como el seguro médico, el seguro de accidentes y los convenios colectivos. La lucha de SiTraRepA es, por lo tanto, un ejemplo representativo de una nueva generación del movimiento sindical de izquierda en Argentina, donde los sindicatos establecidos tienen, por lo general, la reputación de ser más bien burócratas corruptos que auténticos defensores de los intereses de los trabajadores.

La reforma laboral y los trabajadores de plataformas

La ley aprobada en febrero introduce cambios amplios en las condiciones laborales en Argentina. Permite jornadas de trabajo de hasta 12 horas, reduce las indemnizaciones por despido y extiende el período máximo de prueba. La reducción de las indemnizaciones resulta especialmente significativa en un contexto en el que Argentina no cuenta con un sistema equivalente al Arbeitslosengeld alemán (seguro de desempleo), lo que implica que los trabajadores despedidos pueden quedar sin una protección de ingresos suficiente. Además, la reforma incluye restricciones al derecho de huelga, limitando el alcance de las acciones colectivas y ampliando las condiciones bajo las cuales una huelga puede ser declarada ilegal.

En lo que respecta específicamente al conflicto laboral, la reforma impone fuertes limitaciones al ejercicio del derecho de huelga en sectores estratégicos. En los servicios considerados esenciales —incluyendo salud, telecomunicaciones, distribución de agua y aeronáutica— se debe garantizar un mínimo del 75% de la dotación en actividad durante una huelga. Para los servicios definidos como de “importancia trascendental”, que incluyen transporte, minería y medios de comunicación, se establece una cobertura mínima obligatoria del 50% del personal.

Si bien la reforma afirma regular la economía de plataformas, los artículos que establecen este marco se concentran principalmente en definir el funcionamiento de los servicios basados en plataformas y la relación entre las empresas, las plataformas digitales y sus usuarios. Las disposiciones referidas a los trabajadores son limitadas, ya que la ley establece explícitamente que quienes realizan tareas de reparto o transporte a través de plataformas son prestadores independientes y no empleados. Como consecuencia, quedan excluidos de las protecciones del régimen laboral tradicional establecido en la Ley de Contrato de Trabajo argentina como las vacaciones pagas, el aguinaldo, las licencias por enfermedad remuneradas y las indemnizaciones por despido. Para muchas organizaciones sindicales y representantes de trabajadores, este marco formaliza de hecho un modelo en el que los trabajadores de plataformas son tratados como “socios” o proveedores independientes en lugar de empleados, legitimando prácticas laborales que anteriormente habían sido cuestionadas en la justicia como casos de encuadramiento fraudulento, despidos encubiertos, manipulación salarial o incumplimientos en los aportes a la seguridad social y en la provisión de protección social adecuada.

Más del 43% de los trabajadores en Argentina no cuenta con un contrato de trabajo formal, una condición estructural que amplifica el impacto de la reforma. Se espera que los trabajadores de reparto estén entre los primeros grupos afectados, ya que la ley legaliza de hecho prácticas laborales que anteriormente se consideraban ilegales en los sectores de delivery y transporte mediante aplicaciones.

La reforma no dejó de encontrar resistencia: Durante la sesión del Senado del 19 de febrero, diversas organizaciones independientes y sindicatos combativos convocaron a una movilización frente al Congreso. Sin embargo, la CGT llamó a un paro general sin movilización, una decisión que los sectores más militantes interpretan como un alejamiento de los principios de la lucha sindical activa y de la representación de los trabajadores frente a una reforma de tal alcance. Los sindicatos combativos e independientes han calificado el rol de la CGT en este debate como pasivo, e incluso algunos lo consideran una traición. A finales de marzo, un tribunal laboral de Buenos Aires suspendió 82 de los 218 artículos de la ley laboral aprobada.