panfleto #2

Valeria Román Marroquín

Ilustration: Joan Farías Luan (www.cuadernoimaginario.cl)

verás, el hambre es un régimen de rigor,

¿qué clase de poemas eres capaz de escribir sabiendo eso?

innecesariamente largos, pretenciosos

vacíos entre palabra y palabra

pura estética excremental

no puedes alimentar a nadie con palabras brillantes

un objeto así de bello no es posible de comer, hiere el músculo muelas y encias sangran

¿dime que clase de poemas

puedes escribir sabiendo eso?

ninguno cuando digo que el hambre es un régimen de rigor:

no hay cuerpo que se contente

entregado a la regla de la escasez

y aguante

no hay cuerpo que resista sin revancha, la carne no desaparece así nomás como desaparecen

salivando sin apetito

tus maravillosos poemas fragantes

verás,

a quienes desaparecen en el régimen

del hambre

los verás, regresando a sentarse en el mismo sitio de la misma mesa

—verás, algún día— y comerán, no col ni res,

pero comerán

panphlet #2

du wirst feststellen, hunger

ist ein strenges regime

wenn du dies weißt, was für gedichte

kannst du dann schreiben?

unnötig langatmige,

protzige

eine worthülse nach der anderen

reinste Fäkalästhetik

du bekommst niemanden satt

mit glänzenden wörtern

ein derartig schöner gegenstand

ist nicht essbar,

verwundet den muskel

schneidet ins zahnfleisch

sag, wenn du dies weißt, was für gedichte

bist du dann fähig zu schreiben?

kein einziges, wenn ich sage,

hunger ist ein strenges regime:

Übersetzung: Laura Haber