Qui sommes nous ?

La rédaction

Le mensuel Lateinamerika Nachrichten (LN, Nouvelles d’Amérique latine) a vu le jour en 1973, quelques semaines à peine avant le coup d’État de Pinochet au Chili. À l’origine, la publication portait le nom de Chile-Nachrichten (Nouvelles du Chili) et servait de source d’information indépendante pour toutes les personnes intéressées par la situation politique chilienne.

Face à l’intérêt croissant pour les dynamiques politiques et sociales dans d’autres pays d’Amérique latine, la rédaction a progressivement élargi sa couverture géographique. Ce changement s’est concrétisé en 1977 par un nouveau nom, Lateinamerika Nachrichten, pour refléter une perspective régionale plus large. Aujourd’hui, le magazine propose des reportages, des analyses et des interviews couvrant l’ensemble de l’Amérique latine et des Caraïbes. Si l’accent reste mis sur les analyses politiques et les enquêtes de fond, LN accorde aussi une place croissante aux questions culturelles, abordant la littérature, la musique, le cinéma ou encore les arts visuels.

Avec plus de 50 ans d’existence et 610 numéros publiés, LN occupe aujourd’hui une place essentielle dans le paysage médiatique allemand. Il continue de combler les lacunes laissées par les grands médias en matière d’information sur l’Amérique latine. La rédaction est composée de 15 à 20 membres actifs, épaulés par des collaborateur·rice·s externes disposant d’une expertise dans des domaines variés comme la politique, l’économie ou la littérature. Un grand nombre de nos ancien·ne·s collaborateur·rice·s travaillent aujourd’hui dans d’autres médias ou au sein d’institutions académiques.

LN est une association à but non lucratif : aucun poste n’est rémunéré, et tous les contenus sont produits sur une base bénévole. Le magazine est financé à 80 % par les abonnements, le reste provenant des dons et de la publicité. Ce modèle fragile garantit néanmoins une indépendance éditoriale précieuse.

Une ouverture vers l’espagnol, le portugais et le français !

Depuis sa fondation, LN s’est donné pour mission de rapprocher les réalités latino-américaines du public germanophone. Pourtant, nombre de nos collaborateur·rice·s font leurs recherches, écrivent ou réalisent des entretiens en espagnol ou en portugais. C’est pourquoi il nous a semblé essentiel de créer un espace dédié à ces langues sur notre site.

Cette nouvelle section ne reproduit pas l’intégralité du magazine, mais propose une sélection de textes dans leur langue d’origine, sans traduction. Cela permet aux personnes interviewées de retrouver leurs propos dans leur langue maternelle, et aux auteur·rice·s de voir leur travail publié tel qu’il a été conçu. Cet espace s’adresse aussi bien aux hispanophones, lusophones et francophones, qu’aux lecteur·ice·s qui souhaitent perfectionner leur compréhension de ces langues à travers des contenus critiques et de qualité.

Bienvenue à tous·tes !