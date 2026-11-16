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Aktuell | Editorial | Nummer 630 - Dezember 2026

Raus aus dem Hinterhof!

Der Wahlsieg von Luis Inácio Lula da Silva glich nahezu einem Wunder. Innerhalb weniger Wochen gelang es der durchorganisierten Wahlkampagne Exército do Lula („Lulas Armee”) und einer breiten Mobilisierung auf den Strassen, das Monopol der US-Giganten zu durchbrechen, die den ultrarechten Gegenkandidaten Flávio Bolsonaro nahezu unverhohlen unterstützten

Von Die Redaktion

Der Wahlsieg von Luis Inácio Lula da Silva glich nahezu einem Wunder. Innerhalb weniger Wochen gelang es der durchorganisierten Wahlkampagne Exército do Lula („Lulas Armee”) und einer breiten Mobilisierung auf den Strassen, das Monopol der US-Giganten zu durchbrechen, die den ultrarechten Gegenkandidaten Flávio Bolsonaro nahezu unverhohlen unterstützten (mehr zum Wahlsieg Lulas auf Seite 43). Mit Lulas klarer Stellung zu den US-amerikanischen Eingriffen in die brasilianische Justiz wurde der wiedergewählte Präsident zu einer starken Symbolfigur des antiimperialistischen Widerstands gegen die sogenannte Donroe-Doktrin.

Auf der Gegenseite verdeutlichte die Flucht Bolsonaros vor seiner strafrechtlichen Verfolgung – mutmaßlich unterstützt von der US-Regierung sowie den ebenfalls rechtsgerichteten Regierungen Argentiniens und Ecuadors – die Brisanz der imperialistischen Machtverhältnisse in Lateinamerika.

Diese gegenwärtige Realität in der Region gleicht einem Déjà-vu: Die Regierung Trumps erinnert mit dem Wiederaufleben der Monroe-Doktrin daran, dass ihre imperialen Interessen weiterhin die Zukunft dieser Region bestimmen sollen. Vielerorts herrscht Ratlosigkeit gegenüber den offenkundigen Androhungen kriegerischer Eingriffe in die nationale Souveränität.

Doch Imperialismus äussert sich nicht allein durch militärische Angriffe: Er kann sich ebenso in der gezielten Ausnutzung von Notlagen wiederfinden, etwa wie bei der wirtschaftlich motivierten Anwerbung lateinamerikanischer Kämpfer für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dies zeigt sich auch am Beispiel des Panamakanals, wo es den USA durch wirtschaftlichen, militärischen sowie diplomatischen Druck gelang, ihren strategischen Einfluss auf die Wasserstrasse mithilfe eines neuen Abkommens auszuweiten.

Dennoch existieren antiimperialistische Strategien, die dem Bestreben Washingtons widerstehen, Lateinamerika in seinen Hinterhof zu verwandeln. Dies beginnt beim Versuch, den Einfluss imperialer Kräfte zu reduzieren, um sich schlussendlich auf Selbstständigkeit festzulegen: kulturell, politisch und wirtschaftlich.

Widerstand gibt es in verschiedenen Formen: Sowohl Regierungen als auch soziale Organisationen bauen alternative politische und gesellschaftliche Strukturen auf. Dazu zählen die Bewegung der Landarbeiter ohne Boden in Brasilien (MST), das Bündnis der Indigenen Nationalitäten Ecuadors (CONAIE) und des Nationalen Indigenen Kongresses in Mexiko (CNI). Der CNI setzt dabei ein klares Zeichen gegen die Enteignung Indigener Territorien und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch transnationale Unternehmen. Dabei wollen wir auch den historischen Blick wagen und das Erbe der kubanischen Revolution sowie die inhaltliche Neuorientierung der Solidaritätsbewegung mit Nicaragua angesichts der zweiten Regierungsphase der FSLN, die in eine Diktatur mündete, thematisieren.

Hier entsteht und lebt die Zukunft einer unabhängigeren Region von heute und morgen. Aber ohne kritisch die Vergangenheit zu betrachten, können wir keine Zukunft schaffen. Genau dafür sind wir da: Lasst uns aus den vergangenen Siegen und Niederlagen lernen und das Glücksgefühl über den Sieg gegen imperiale Mächte wie China, Russland und USA mitnehmen.

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