Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Aktuell | Chile | Kurznachrichten | Nummer 622 - April 2026

Regierung Kast stoppt Enteignungspläne für Ex Colonia Dignidad

NPLA / LN

Bereits zwei Wochen nach Amtseinführung der Regierung von José Antonio Kast im März erklärte der chilenische Minister für Wohnungsbau, Iván Poduje, in einem Interview mit der Zeitung La Tercera, er werde den Beschluss zur Enteignung der ehemaligen Colonia Dignidad „widerrufen und ein Dekret erlassen, das den ursprünglichen Beschluss dafür rückgängig macht“. Damit stellt er den von der Vorgängerregierung Boric geplanten Weg zur Errichtung einer Gedenkstätte und eines Dokumen­tations­zentrums in der ehemaligen deutschen Sektensiedlung (siehe LN 610) komplett infrage.
Es gebe weder Geld für ein Verkehrswertgutachten noch für die Entschädigungszahlungen für das Gelände, so Poduje. Präsident Kast erklärte weiterhin in einem Fernsehinterview, es sei „unangemessen“, ein „117 Hektar großes Areal zu einem Gedenkort zu machen“. Chile habe kein Geld und dürfe sich nicht weiter verschulden.


Menschenrechtsbewegungen und Angehörige von in der ehemaligen Colonia Dignidad verschwundengelassenen politischen Gefangenen der Diktatur wie Myrna Troncoso Muñoz, María Escobar Escanilla und Margarita Maino Canales kritisieren die Ankündigung. Die staatliche Entscheidung zur „Rückabwicklung des Enteignungsprozesses“ sei gefährlich und könne zu irreparablem Schaden führen, erklären sie in einer Petition, die sie zusammen mit der Rechtsanwältin Mariela Santana von der Menschenrechtsorganisation CODEPU an die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) richten.

https://www.npla.de/thema/memoria-justicia/regierung-kast-stoppt-enteignungsplaene-fuer-ex-colonia-dignidad/

Hola!

Wenn Dir gefällt, was du hier liest, dann unterstütze unsere ehrenamtliche Redaktion doch mit einem Abo! Das gibt's schon ab 29,50 Euro im Jahr. Oder lass uns eine Spende da! Egal ob einmalig 5 Euro oder eine monatliche Dauerspende – alles hilft, die LN weiter zu erhalten, Gracias ❤️

Ähnliche Themen

Chile | Colonia Dignidad | Nummer 405 - März 2008

Klopfzeichen aus der Vergangenheit

WIE IN CHILE MORD UND FOLTER DER PINOCHETDIKTATUR ABGEWICKELT WERDEN

Die juristische Aufarbeitung der Verbrechen der Pinochet-Diktatur (1973-90) bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Vergessen und Aufarbeitung – zwischen dem in der Gesellschaft weit verbreiteten Wunsch, die Untaten der Pinochetdiktatur zu vergessen, und dem Druck von Überlebenden und Angehörigen der Verschwundenen, die Wahrheit zu erfahren. …
Chile | Colonia Dignidad | Nummer 415 - Januar 2009

Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen

Colonia Dignidad – Der Mord mit dem Giftapfel

Die juristische Aufarbeitung der Colonia Dignidad verläuft schleppend. Nun wurden führende Sektenmitglieder erstmals wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Anhand brisanter Details wird belegt, was seit Jahrzehnten bekannt ist: Es gab eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen der chilenischen Militärdiktatur und der deutschen Sektenkolonie.
Chile | Colonia Dignidad | Nummer 464 - Februar 2013

Te recordamos, Víctor

39 Jahre nach der Ermordung des Sängers Víctor Jara hat die chilenische Justiz acht ehemalige Militärangehörige angeklagt

Während die Erinnerung an den Künstler und Aktivisten lebendig bleibt, bleibt der Bereich der gerichtlichen Aufarbeitung der Diktaturverbrechen in Chile von Straflosigkeit geprägt. …

Newsletter abonnieren