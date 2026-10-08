Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Nummer 629 - November 2026

Schmerzhafte Dauerschleife

Interview mit den Regisseuren von Cinco años, cuatro meses über die endlose Suche nach Verschwundenen in Kolumbien

Cinco años, cuatro meses (2026) erzählt von einer Mutter, die während des bewaffneten Konflikts in Kolumbien ihren Sohn verloren hat und sich auf die Suche nach Antworten begibt. Der Film von Juan Miguel Gelacio und Esteban Hoyos wurde beim 74. Internationalen Filmfestival von San Sebastián mit dem Preis EGEDA Platino Industria ausgezeichnet. In diesem Interview mit Juan Miguel Gelacio und Esteban Hoyos geht es um die Suche nach Verschwundenen, die Entstehung des Films und Befürchtungen der Kulturbranche aufgrund des Regierungswechsels.

Von Jone Karres Azurmendi
Wie ist die Idee zu diesem gewagten Film entstanden?Gelacio: Es ergab sich fast zufällig. Ich hatte

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Die kolumbianischen Filmemacher Juan Miguel Gelacio und Esteban Hoyos haben auf dem 74. Internationalen Filmfestival in San Sebastián den Preis Egeda Platino Industria und den Premio de Cooperación Española Internacional de desarrollo (AECID), den spanischen Preis für Entwicklung, erhalten. Sie sind Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten. 2025 waren beide Nachwuchsregisseure bereits mit ihrem gemeinsamen Erstlingswerk “Selva” auf dem Filmfestival in San Sebastián vertreten.

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