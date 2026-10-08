Schmerzhafte Dauerschleife
Interview mit den Regisseuren von Cinco años, cuatro meses über die endlose Suche nach Verschwundenen in Kolumbien
Wie ist die Idee zu diesem gewagten Film entstanden?Gelacio: Es ergab sich fast zufällig. Ich hatte
Die kolumbianischen Filmemacher Juan Miguel Gelacio und Esteban Hoyos haben auf dem 74. Internationalen Filmfestival in San Sebastián den Preis Egeda Platino Industria und den Premio de Cooperación Española Internacional de desarrollo (AECID), den spanischen Preis für Entwicklung, erhalten. Sie sind Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten. 2025 waren beide Nachwuchsregisseure bereits mit ihrem gemeinsamen Erstlingswerk “Selva” auf dem Filmfestival in San Sebastián vertreten.