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Aktuell | Gute Nachricht zum Schluss | Mexiko | Nummer 622 - April 2026

Sheinbaum kündigt erste Schritte für universellen Gesundheitsdienst an

Von LN

Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo teilte mit, dass sie ein Dekret zur Schaffung des universellen Gesundheitsdienstes erlassen werde, damit jede*r, unabhängig davon, bei welcher Versicherung er oder sie versichert ist, das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen kann. Zu diesem Zweck werden die drei bestehenden Systeme zusammengeführt: das Mexikanische Institut für Sozialversicherung (IMSS), das Institut für soziale Sicherheit und Sozialleistungen der Staatsbediensteten (ISSSTE) und das Programm IMSS-Bienestar für Menschen ohne Krankenversicherung.

Es werden gemeinsame Datenbanken eingerichtet und ein Ausweis ausgestellt, der als offizieller Identitätsnachweis dient und nach und nach die Ausweise der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen ersetzen wird. Dieser Ausweis ermöglicht den direkten Zugriff auf eine elektronische Krankenakte mit Informationen wie Krankengeschichte, medizinischen Untersuchungen, Terminen und Rezepten. Er dient unter anderem bei Änderungen des Anspruchsstatus und des Wohnsitzes sowie zur Terminvereinbarung und zur Ermittlung der Anlaufstellen für Konsultationen und Untersuchungen.
Das Ministerium für Wohlfahrt (Secretaria de Bienestar) teilte mit, dass geplant sei, die gesamte Bevölkerung Mexikos zu registrieren und so versorgen zu können. Die ersten Vorteile werden laut Claudia Sheinbaum, wie sie auf einer Pressekonferenz erklärte, im Januar 2027 spürbar sein.

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