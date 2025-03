„Sie übernehmen Aufgaben, die der Staat erfüllen sollte“

Am 20. Januar 2025 veranstaltete die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko gemeinsam mit dem kolko e.V. − Menschenrechte für Kolumbien, Brot für die Welt und Amnesty International in Berlin die Podiumsdiskussion „Auf eigene Faust: Familien auf der Suche nach ihren verschwundenen Angehörigen”. Mehrere Aktivist*innen aus Mexiko und Kolumbien berichteten in einer informativen und zugleich bewegenden Veranstaltung über ihre persönlichen Geschichten, die Suche nach Familienangehörigen sowie die Rolle der internationalen Gemeinschaft. LN sprach mit Betroffenen und Aktivist*innen über die grausame Praxis des Verschwindenlassens und die Erfolge ihres Engagements.