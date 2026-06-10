“Siempre hemos estado presente, incluso en el somocismo”
Entrevista con el investigador nicaragüense David Rocha Cortez
David Rocha (Foto: Privat) Vos hacés parte de un pequeño grupo de historiadores e investigadore
DAVID ROCHA CORTEZ
es investigador, crítico teatral, docente universitario y creador escénico nicaragüense radicado en El Salvador. Su trabajo articula teatro, memoria, estudios culturales y disidencias sexuales en Centroamérica. Ha publicado libros y ensayos sobre poéticas teatrales, nación, ciudad y homoerotismo, y actualmente desarrolla investigaciones sobre teatralidad, archivo y representación. Es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y doctorando en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires.