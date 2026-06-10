“Siempre hemos estado presente, incluso en el somocismo”

Entrevista con el investigador nicaragüense David Rocha Cortez

El pasado de las personas centroamericanas LGBTIQ* es doblemente invisibilizado. Primero porque las vidas de las personas sexualmente diversas suelen mantenerse ocultas, pero también porque la región centroamericana no suele resaltar en la historia del continente. En su trabajo, el artista e investigador cultural David Rocha Cortez recupera la memoria LGBTIQ* en Managua y otras ciudades de su región de origen.

Interview von Lya Cuéllar

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DAVID ROCHA CORTEZ es investigador, crítico teatral, docente universitario y creador escénico nicaragüense radicado en El Salvador. Su trabajo articula teatro, memoria, estudios culturales y disidencias sexuales en Centroamérica. Ha publicado libros y ensayos sobre poéticas teatrales, nación, ciudad y homoerotismo, y actualmente desarrolla investigaciones sobre teatralidad, archivo y representación. Es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y doctorando en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires.