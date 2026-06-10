Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Historisch | Nummer 624 - Juni 2026

“Siempre hemos estado presente, incluso en el somocismo”

Entrevista con el investigador nicaragüense David Rocha Cortez

El pasado de las personas centroamericanas LGBTIQ* es doblemente invisibilizado. Primero porque las vidas de las personas sexualmente diversas suelen mantenerse ocultas, pero también porque la región centroamericana no suele resaltar en la historia del continente. En su trabajo, el artista e investigador cultural David Rocha Cortez recupera la memoria LGBTIQ* en Managua y otras ciudades de su región de origen.

Interview von Lya Cuéllar
David Rocha (Foto: Privat) Vos hacés parte de un pequeño grupo de historiadores e investigadore

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DAVID ROCHA CORTEZ

es investigador, crítico teatral, docente universitario y creador escénico nicaragüense radicado en El Salvador. Su trabajo articula teatro, memoria, estudios culturales y disidencias sexuales en Centroamérica. Ha publicado libros y ensayos sobre poéticas teatrales, nación, ciudad y homoerotismo, y actualmente desarrolla investigaciones sobre teatralidad, archivo y representación. Es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y doctorando en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires.

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