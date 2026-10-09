Strategien gegen rechtestrategen

Von Die Redaktion

Die extreme Rechte hat in den letzten Jahren eine digitale Infrastruktur aufgebaut, die es ihr ermöglicht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und damit ihren Einfluss auf Wahlen zu festigen. Dabei beschränkt sie sich nicht nur auf die Produktion, Verbreitung und Manipulation von (Falsch-)*Informationen. Vielmehr greift sie in die Gestaltung des öffentlichen digitalen Raums selbst ein, wie durch Polarisierung, die Förderung schnellen und oberflächlichen Konsums und die Generierung von Konflikten, was im Gegensatz zu Dialog und Austausch steht. Dabei betreibt sie intern eine ständige Vernetzung sowie Dezentralisierung ihrer Tätigkeiten. Das hat der Skandal um den Fall Cerimedo noch einmal deutlich gemacht.

Fernando Cerimedo, ein argentinischer politischer Berater, wurde am 18. August am Flughafen von Santa Cruz in Bolivien festgenommen. Seine Ex-Partnerin, Nadia Beller, hatte am Vortag einen bewaffneten Angriff durch zwei Auftragskiller überlebt. Cerimedo wird verdächtigt, den versuchten Feminizid in Auftrag gegeben zu haben. Eine Hausdurchung bei Cerimedo ließ die Tat als eine sogenannte queima de arquivo (Verbrennung des Archivs) erscheinen, worunter der Versuch verstanden wird, die eigenen Spuren zu verwischen: Bei ihm wurden Satellitentelefone, 40.000 Dollar in bar und eine „Bot-Farm“ gefunden – Dinge, von denen seine Expartnerin vermutlich Kenntnis hatte. Die Staatsanwaltschaft leitete im Anschluß Ermittlungen wegen unrechtmäßiger Bereicherung ein.

Cerimedo hat als Stratege vielen der rechtsextremen Präsidenten der Region, wie Jair Bolsonaro und Javier Milei, zu ihrem Sieg verholfen und hält enge Verbindungen zu den zugehörigen Machtzirkeln des Kontinents (siehe Artikel S. 9). Er ist Experte für Desinformationsstrategien wie die Manipulation in sozialen Netzwerken, die Bereitstellung von Bots sowie die Schulung von Personen, die als Trolle agieren sollen. Solche Kommunikationsstrategien wurden in Wahlkämpfen in Lateinamerika und weltweit zuletzt immer wieder sichtbar.

Die massive Einflussnahme auf Diskurse im digitalen Raum, die durch den Fund der Bot-Fabrik materiell und symbolisch sichtbar wird, zeigt, dass die wiederholten Wahlsiege rechtsextremer Kandidatinnen nicht allein als Reaktion auf bereits zuvor bestehende soziale Unzufriedenheit zu verstehen sind. Vielmehr sind sie auch das Ergebnis der erfolgreichen Diskursstrategien der Beraterinnen und Manipulatorinnen im Hintergrund, wie Cerimedo.

Diese Entwicklungen sind besorgniserregend. Die sozialen Medien und die ihnen zugrunde liegenden Algorithmen werden von privaten transnationalen Konzernen gesteuert. Durch sie werden die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen, die generierten Klicks und die damit entstehenden Daten zu Geld gemacht. Microsoft, Meta, Amazon, Google, Palantir, OpenAI und Nvidia haben beschlossen, unter Donald Trump eine zunehmend politische Rolle einzunehmen – direkten Einfluss auf kommende Wahlen auch in anderen Ländern der Welt eingeschlossen. Auch wenn Wirtschaftseliten schon immer Einfluss auf die Politik hatten, gibt es in dieser Form der Einmischung eine neue Dimension: Im heutigen Kapitalismus ist ein Unternehmen nicht mehr aufgrund der Größe seiner Fabriken mächtig, sondern aufgrund seiner Fähigkeit, sich immaterielle Güter – Wissen und Daten – anzueignen und für seine Ziele zu nutzen. Mit dieser veränderten Basis des Technokapitalismus braucht es mehr Auseinandersetzung, um der diskursiven Manipulation durch die neue Rechte und die großen Tech-Konzerne etwas entgegensetzen zu können.